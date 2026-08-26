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Công ty xin phép xây nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì?

| | Bất động sản

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ của tổ chức hiện nay được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 60 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

Theo Điều 58 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

"1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.

2. Một trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 53 Nghị định này.

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng:

… b) Đối với nhà ở riêng lẻ của tổ chức: 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng kèm theo kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm: bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (đối với công trình xây dựng có công trình liền kề)".

Bà Nguyễn Thị Diễn (TPHCM) hỏi, công ty bà chỉ cần nộp hồ sơ như trên thì sẽ được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có đúng không? Tại sao đi hỏi thì UBND phường báo không cấp nhà ở riêng lẻ được và yêu cầu công ty phải thực hiện lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung kiến nghị của bà chưa đầy đủ thông tin về hồ sơ, do đó Bộ Xây dựng chưa có đầy đủ cơ sở để hướng dẫn công dân theo quy định.

Theo nội dung trích dẫn pháp luật tại câu hỏi liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ của tổ chức.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ của tổ chức hiện nay được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 60 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026).

Đề nghị bà nghiên cứu các nội dung quy định về điều kiện phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt để hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng theo quy định.


Theo PV

Chinhphu.vn

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