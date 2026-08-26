Tin được không: Việt Nam sắp có phòng họp rộng gấp rưỡi mặt sân Mỹ Đình, không có cột nào nhưng vẫn chống đỡ mái thép 12.000 tấn

SSau hơn một năm triển khai, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC vốn gần 22.000 tỷ đồng đã dần thành hình trên diện tích 57ha tại Nam Phú Quốc. Khu lõi rộng hơn 16 ha gồm Trung tâm Hội nghị, Nhà hát đa năng và Công viên APEC. Các hạng mục mái và hệ thống cơ điện đang được đẩy nhanh để kịp phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Đặc biệt, tâm điểm của đại công trường là ballroom rộng 11.050 m², gấp rưỡi diện tích mặt cỏ sân Mỹ Đình. Hạng mục này nằm trong Trung tâm Hội nghị có tổng diện tích sàn 107.000 m², gồm bốn tầng nổi và một tầng hầm. Diện tích ballroom vượt không gian tương tự rộng khoảng 10.220 m² tại Caesars Forum ở Las Vegas (Mỹ). Khi hoàn thành, đây sẽ là ballroom không cột lớn nhất thế giới.

Trung tâm tổ chức hội nghị, nơi sẽ có ballroom không cột lớn nhất thế giới

Kết cấu không cột tạo tầm nhìn liền mạch và cho phép bố trí linh hoạt cho nhiều loại hình sự kiện, từ hội nghị, tiệc cấp cao đến triển lãm lớn. Phía trên là hệ mái mô phỏng 13 đường sóng biển đối xứng, sử dụng khoảng 12.000 tấn thép, gấp hơn 2 lần lượng thép để xây cầu Long Biên.

Tính đến đầu tháng 8/2026, dự án đã hoàn thành 98% kết cấu bê tông cốt thép và 93% phần khung thép, hiện công tác lắp mái, hoàn thiện bao che và hệ thống cơ điện (MEP) đang được triển khai đồng loạt theo phương thức cuốn chiếu.

Nhà biểu diễn đa năng có sức chứa hơn 4.000 chỗ ngồi

Bên cạnh đó, Nhà biểu diễn đa năng (Nhát hát APEC) cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình có tổng diện tích sàn 67.720 m². Điểm nhấn là khán phòng 4.030 chỗ, lớn hơn cả Nhà hát Dolby tại Los Angeles (Mỹ), nơi thường tổ chức lễ trao giải Oscar và có khoảng 3.400 ghế.

Đáng chú ý, thiết kế nhà hát lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên”. Phần mái rộng khoảng 17.200 m², đường kính 148m, sử dụng họa tiết gợi hình vảy rồng. Bao quanh công trình là 50 cột trụ mô phỏng lũy tre làng, tượng trưng cho truyền thuyết 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển.

Hiện nhà hát đã hoàn thành khoảng 97% kết cấu bê tông cốt thép. Các hạng mục kết cấu thép, hệ mái và cơ điện đang được triển khai. Theo kế hoạch, phần mặt ngoài của cụm công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Nội thất dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 3/2027.

Cùng với cụm hội nghị, hạ tầng giao thông kết nối cũng đang được nâng cấp để phục vụ lượng lớn đại biểu quốc tế. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được mở rộng với tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng, dự kiến nâng công suất lên 20 triệu lượt khách mỗi năm. Riêng nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95% phần bê tông.

Ngoài ra, mạng lưới liên kết Nam đảo đang được nâng cấp toàn diện với trục ĐT.975 mở rộng lên 10 làn xe (rộng 62m), tích hợp tuyến đường sắt nhẹ LRT dài gần 18km (tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng), giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay về tổ hợp hội nghị xuống chỉ còn khoảng 20 phút.

Song song với hạ tầng giao thông, hai khu đô thị Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán (tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng) do Sun Group phát triển tại phường An Thới cũng đang tăng tốc xây dựng, dự kiến bổ sung gần 12.000 phòng nghỉ và căn hộ dịch vụ cao cấp ngay sát tổ hợp trước tháng 5/2027.

Khi hoàn thiện, cụm công trình sẽ đáp ứng yêu cầu tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và tạo điều kiện để Nam Phú Quốc phát triển thành điểm đến MICE quốc tế trong dài hạn.