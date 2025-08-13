Ông lớn vàng miếng Doji chuẩn bị triển khai dự án gần 3.000 tỷ ở Hải Phòng

Vừa qua, UBND TP Thủy Nguyên (cũ) đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 khu đô thị mới tại phường Hoa Động do CTCP Phát triển Bất động sản Dragon làm chủ đầu tư, nhằm tháo gỡ các vướng mắc và bất cập phát sinh trong quá trình triển khai.

Dự án có quy mô hơn 26 ha, dân số dự kiến 2.944 người, tọa lạc tại vị trí tiếp giáp kênh Hòn Ngọc, khu dân cư và đất nông nghiệp phường Hoa Động.

Vị trí thực hiện dự án. (Nguồn: Chủ đầu tư).

Sau điều chỉnh, dự án giảm diện tích đất ở liền kề từ 5,8 ha xuống 3,9 ha, số lô giảm từ 666 xuống còn 368 lô. Bỏ 2.866 m2 phần diện tích xây đất ở liền kề có sân vườn (15 lô). Bổ sung mới 2,2 ha đất biệt thự với 116 lô. Bên cạnh đó, tăng diện tích đất cây xanh thể dục thể thao, mặt nước từ 3,6 ha lên 5,6 ha; giảm diện tích đất giao thông từ 12,7 ha xuống còn 10,7 ha.

Khu đô thị mới tại phường Hoa Động vốn là khu đất đấu giá rộng 26 ha, thuộc tổng thể Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River được triển khai theo hình thức BT kết hợp quỹ đất đấu giá.

Ngày 5/12/2023, UBND TP Hải Phòng chính thức công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này cho CTCP Phát triển Bất động sản Dragon. Tổng giá trị trúng đấu giá lên tới 1.205 tỷ đồng, đánh dấu bước khởi đầu cho một dự án đô thị quy mô lớn tại trung tâm phường Hoa Động, TP Thủy Nguyên.

Dự án gồm 276 lô liền kề kết hợp thương mại (cao tối đa 5 tầng), 92 lô liền kề, 116 lô biệt thự và 1 tòa chung cư nhà ở xã hội với 252 căn. Ngoài ra còn có công trình thương mại dịch vụ cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng 80%.

Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất pháp lý và chuẩn bị xây dựng trong quý III/2025, thi công từ quý IV/2025 đến quý IV/2030 và vận hành từ quý I/2031, với tổng vốn đầu tư 2.845 tỷ đồng.

Về Bất động sản Dragon, doanh nghiệp này được thành lập ngày 25/11/2023, có trụ sở tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, với vốn điều lệ ban đầu là 1.650 tỷ đồng. Công ty có cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land (nắm 66%). DOJI Land được thành lập để triển khai các dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng...