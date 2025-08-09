Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất tăng 14 lần chỉ sau 5 năm

09-08-2025 - 08:30 AM | Bất động sản

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (TAL) vừa công bố doanh thu hợp nhất quý II/2025 đạt 557 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, chủ yếu từ bất động sản và một phần từ hợp đồng xây dựng.

Đáng chú ý, theo báo cáo của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), giai đoạn 2020 - 2025 TAL đã liên tục mở rộng quỹ đất thông qua nhiều hình thức.

Một doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất tăng 14 lần chỉ sau 5 năm- Ảnh 1.

TAL sở hữu danh mục quỹ đất khổng lồ nhờ loạt thương vụ đấu thầu, đấu giá và M&A ấn tượng. Doanh nghiệp trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn như Khu đô thị Duy Tiên, Mê Linh, Nam Sông Cầu, Hương Mạc… với diện tích từ hơn 10 ha đến trên 100 ha, cùng 2 khu công nghiệp vượt 200 ha.

Bên cạnh đó, TAL còn thắng đấu giá các quỹ đất "vàng" có thể triển khai ngay như Long Biên Central, phố đi bộ Thái Nguyên, Central Square Phổ Yên. Trong giai đoạn thị trường trầm lắng vì Covid-19, doanh nghiệp tận dụng cơ hội M&A nhiều dự án tiềm năng như Pulchra Resort Đà Nẵng, Landmark 55, Bảo Ninh và dự án quốc tế 4 mùa.

Nhờ chiến lược này, quỹ đất của TAL đã bứt phá từ 70 ha năm 2020 lên tới 950 ha vào năm 2025, tăng gấp 14 lần chỉ sau 5 năm.

Một doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất tăng 14 lần chỉ sau 5 năm- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Central Riverside Thanh Hóa chờ "hái quả" của Taseco.

TAL cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với loạt dự án "hái quả" ngay trong năm 2025. Theo đơn vị chứng khoán, trong hơn 20 dự án đang triển khai, có 6 dự án đủ điều kiện kinh doanh trong năm nay, gồm 3 dự án chuyển tiếp từ 2024 (Central Riverside Thanh Hóa, Central Park Nghi Sơn, Central Square Phổ Yên) và 3 dự án mở bán mới (Long Biên Central, Khu nhà ở Đông Nam Tố Hữu, KCN Đồng Văn 3 phía Đông).

Riêng KCN Đồng Văn 3, TAL đã ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư thứ cấp gần 60 ha, trong đó nhiều khách hàng đã chuyển sang hợp đồng đặt cọc, chờ nghiệm thu hạ tầng và bàn giao vào quý IV/2025.

Từ năm 2026, danh mục kinh doanh của TAL sẽ bổ sung loạt dự án trọng điểm như Khu đô thị trung tâm hành chính Duy Tiên, Phố đi bộ Thái Nguyên, Pulchra Resort Đà Nẵng, Taseco Bảo Ninh và Landmark 55.

SHS dự báo, giai đoạn 2025 – 2027, mảng bất động sản của TAL sẽ bứt phá với doanh thu lần lượt 3.807 – 7.723 – 8.027 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 744 – 1.725 – 1.531 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ Central Riverside Thanh Hóa, KCN Đồng Văn 3, Long Biên Central và Khu nhà ở Đông Nam Tố Hữu.

Anh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch Nổi bật

Hàng triệu người dân Bắc Ninh sắp đón tin vui: Hai dự án trọng điểm của tỉnh đang được đốc thúc đẩy nhanh, khẩn trương về đích sớm

Hàng triệu người dân Bắc Ninh sắp đón tin vui: Hai dự án trọng điểm của tỉnh đang được đốc thúc đẩy nhanh, khẩn trương về đích sớm Nổi bật

Nghệ An sắp có tuyến cao tốc quan trọng quốc gia gần 24.000 tỷ, dài 60km giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các địa phương

Nghệ An sắp có tuyến cao tốc quan trọng quốc gia gần 24.000 tỷ, dài 60km giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các địa phương

08:27 , 09/08/2025
Sửa Luật Đất đai: Nhiều địa phương kiến nghị bỏ đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp xã

Sửa Luật Đất đai: Nhiều địa phương kiến nghị bỏ đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp xã

08:23 , 09/08/2025
Vừa được duyệt dự án hơn 3.000 tỷ, Shark Lê Hùng Anh bất ngờ có động thái mới tại nơi cách TP Đà Nẵng 80 km

Vừa được duyệt dự án hơn 3.000 tỷ, Shark Lê Hùng Anh bất ngờ có động thái mới tại nơi cách TP Đà Nẵng 80 km

08:18 , 09/08/2025
Ở ngay, khai thác ngay – đặc quyền chỉ có tại bộ đôi compound giữa lòng Grand Park

Ở ngay, khai thác ngay – đặc quyền chỉ có tại bộ đôi compound giữa lòng Grand Park

08:00 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên