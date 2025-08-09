Doanh số thuê đất tăng trưởng hơn 700%: Kinh Bắc dẫn đầu cuộc đua cho thuê bất động sản khu công nghiệp

Trong giai đoạn này, phần lớn khách thuê là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi các tập đoàn đa quốc gia lớn tỏ ra thận trọng hơn trước những biến động liên tục của môi trường thuế quan. Báo cáo cũng cập nhật về diễn biến cho thuê đất KCN của một số công ty trên thị trường trong nửa năm qua.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) ghi nhận bước nhảy vọt về doanh số cho thuê đất khu công nghiệp dù mới bước qua nửa năm 2025 đạt khoảng 150 ha, tăng trưởng hơn 700% so với con số 18 ha của cả năm 2024.

Các thương vụ nổi bật gồm 83 ha tại các cụm công nghiệp ở Hưng Yên, 31 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) và 30 ha tại KCN Tràng Duệ 3 (Hải Phòng). Đáng chú ý, tháng 7/2025, KBC tiếp tục ký biên bản ghi nhớ (MOU) cho khoảng 50 ha tại KCN Quế Võ 2 Mở rộng (Bắc Ninh). Trong số các khách thuê lớn, có thể kể đến Goertek (31 ha) và BW Industrial (10 ha).

Tổng công ty IDICO (mã CK: IDC) hiện chưa công bố tiến độ hay kết quả cho thuê đất khu công nghiệp trong quý 2/2025. Tuy nhiên, dựa trên doanh số khoảng 50 ha ghi nhận trong 4 tháng đầu năm cùng các hợp đồng đã ký trong tháng 5–6 với Topsun Logistics và Vifon, Vietcap ước tính IDC sẽ đạt tối thiểu 60 ha cho thuê trong nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã CK: SIP) được dự báo ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN khoảng 25 ha trong 6 tháng đầu năm, thấp hơn so với 74,5 ha của cả năm 2024. Điểm đáng chú ý là hợp đồng cho thuê 10 ha tại KCN Phước Đông với một khách hàng Trung Quốc trong ngành dệt may.

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã CK: SZC) chưa công bố tổng doanh số cho thuê đất KCN trong 6 tháng đầu năm 2025. Tuy vậy, công ty đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) cho khoảng 9,6 ha trong quý 1 và gần đây hoàn tất giao dịch cho thuê 1,5 ha đất cho Sonadezi An Bình – đơn vị liên kết thuộc Tổng công ty Sonadezi.

Kết quả này được đánh giá là khiêm tốn so với năm 2024, thời điểm SZC ghi dấu ấn với hai thương vụ lớn: hợp đồng cho thuê 18 ha với Tripod, trị giá 250 triệu USD, và hợp đồng 6 ha với Hòa Phát (HPG).

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN nửa đầu 2025 ở mức thấp do quỹ đất sẵn sàng hạn chế. Dù vậy, cả hai đều có tiến triển về pháp lý chuyển đổi đất cao su sang đất công nghiệp. PHR có thể sớm ghi nhận khoản đền bù từ dự án KCN Bắc Tân Uyên 1 rộng 786 ha, được phê duyệt tháng 6/2025, còn GVR đã được chấp thuận đầu tư cho khoảng 2.100 ha đất KCN mới từ năm 2024.

Tổng công ty Viglacera (VGC) không công bố cụ thể doanh số, nhưng Vietcap cho biết kết quả được hỗ trợ bởi việc mở cho thuê KCN Thuận Thành (Bắc Ninh) và KCN Sông Công II (Thái Nguyên). Tính đến hết tháng 6 năm 2025, VGC đã bàn giao khoảng 65 ha đất.

KCN Quang Châu của Kinh Bắc

Về triển vọng nghành bất động sản KCN năm 2025, dự báo đà tăng trưởng chủ yếu sẽ được thúc đẩy bởi mức tăng gấp 4,4 lần lên mức 145 ha của lượng bàn giao đất KCN của KBC, nhờ được hỗ trợ bởi nguồn cung đất KCN sẵn sàng cho thuê mới tại Hưng Yên và Hải Phòng.

Dự kiến trong năm 2026, đà tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi các dự án KCN mới của BCM tại Bình Dương và TP.HCM (KCN Cây Trường và Bàu Bàng mở rộng), cùng với sự phục hồi dự kiến của nhu cầu thuê đất KCN trên toàn ngành.