T&T Group muốn đầu tư dự án khu đô thị sân bay quy mô lớn tại Quảng Trị

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã đưa ra kết luận sau buổi làm việc với Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T, xoay quanh kế hoạch đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không kết hợp khu đô thị sân bay tại khu vực này. Đây được xem là bước đi quan trọng, mở ra triển vọng phát triển đột phá cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Phối cảnh tổ hợp đô thị sân bay Quảng Trị

Trước đó, vào ngày 31/7, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T nhằm trao đổi, khảo sát thực địa và định hướng đầu tư cho tổ hợp công nghiệp hàng không – đô thị sân bay tại Khu kinh tế Đông Nam.

Trong thông báo kết luận, UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc Capital A và T&T quan tâm, nghiên cứu và tìm hiểu môi trường đầu tư tại địa phương, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư chiến lược triển khai dự án.

Qua đó, việc đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay, với các hạng mục như: Trung tâm vận tải hàng không, logistics; khu sản xuất - lắp ráp, bảo trì - bảo dưỡng máy bay; trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không; thương mại điện tử và các khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ; khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp sản xuất vật liệu mới… là phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư các dự án chiến lược của tỉnh và định hướng hình thành các khu chức năng tại Đô án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành, hỗ trợ liên doanh nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án, đảm bảo tiếp cận và thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai, hạ tầng… tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao làm đầu mối hỗ trợ Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T tiếp cận thông tin cần thiết liên quan đến địa điểm và điều kiện đầu tư.