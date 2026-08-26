Nhà phố, biệt thự TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh diễn biến “lạ”

Theo Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM & Vùng phụ cận tháng 7/2026 của DKRA, phân khúc nhà phố/biệt thự tại khu vực này tiếp tục ghi nhận thanh khoản ở mức thấp.

Trên thị trường sơ cấp, có 84 dự án đang mở bán, cung cấp khoảng 7.751 căn, giảm 5% so với tháng trước. Trong đó, TP.HCM chiếm 44% nguồn cung, Đồng Nai chiếm 34% và Tây Ninh chiếm 22%.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ chỉ đạt 137 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 2%, giảm mạnh 70% so với tháng 6. Nguồn cung mới cũng tiếp tục khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% tổng nguồn cung sơ cấp, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2025.

Phân khúc nhà phố/biệt thự tại TP.HCM & Vùng phụ cận tiếp tục ghi nhận thanh khoản ở mức thấp (ảnh: DKRA).

Theo DKRA, tâm lý thận trọng của chủ đầu tư, áp lực từ dòng vốn bất động sản bị siết chặt hơn và tiến độ triển khai dự án kéo dài là những yếu tố khiến nguồn cung mới sụt giảm đáng kể.

Về giá, mặt bằng giá sơ cấp không biến động nhiều so với đầu năm nhưng tăng trung bình khoảng 6% so với tháng 7/2025, chủ yếu do áp lực từ chi phí đầu vào. Trong khi đó, giá chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với tháng trước, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường còn khó khăn và lãi suất duy trì ở mức cao.

DKRA cho biết, các chủ đầu tư đã tiếp tục duy trì những chính sách bán hàng đã triển khai từ quý trước nhằm hỗ trợ thanh khoản thị trường.

Ở phân khúc căn hộ, toàn thị trường ghi nhận khoảng 10.471 căn nguồn cung sơ cấp, giảm 26% so với tháng trước (ảnh: DKRA).

Ở phân khúc căn hộ, thị trường cũng chịu áp lực về cả nguồn cung và sức cầu trong tháng 7/2026. Toàn thị trường ghi nhận khoảng 10.471 căn nguồn cung sơ cấp, giảm 26% so với tháng trước. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu với khoảng 9.791 căn, chiếm 93,5% tổng nguồn cung.

Đáng chú ý, nguồn cung mới chỉ bằng 19% so với tháng trước, tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Lượng tiêu thụ đạt 1.654 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 16% tổng nguồn cung sơ cấp.

Theo DKRA, sức cầu chung tiếp tục chịu sức ép trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt hơn, trong khi lãi suất cho vay vẫn neo ở mức cao. Căn hộ hạng B tiếp tục dẫn đầu nguồn cung, chiếm 43%, tập trung tại Bình Dương (cũ) và các tỉnh giáp ranh TP.HCM.

DKRA cho biết, giá căn hộ vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, tại khu Nam TP.HCM cũ, một số dự án mở bán mới trong tháng ghi nhận mức giá 80–100 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT.

Trước những khó khăn của thị trường, nhiều chủ đầu tư có xu hướng chủ động dời lịch mở bán sang các tháng cuối năm nhằm củng cố lượng đặt chỗ và gia tăng hiệu quả mở bán dự án.