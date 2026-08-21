Hơn 10 ngày nữa, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến đường sắt 5 tỷ USD nối thành phố giàu nhất Việt Nam với siêu sân bay 16 tỷ USD

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi mới được công bố, gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn THACO do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu) lập, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 46,44 km. Đây là một trong những công trình trọng điểm dự kiến được TP.HCM khởi công dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Trong tổng chiều dài 46,44 km, khoảng 11 km đi ngầm, 34,5 km trên cao, phần còn lại là các đoạn chuyển tiếp và đi trên mặt đất.

Tuyến đường bắt đầu từ phía đông ga Thủ Thiêm thuộc tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, phường Bình Trưng, TP.HCM, và kết thúc tại depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, Đồng Nai.

Toàn tuyến được bố trí 18 nhà ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm, không tính ga Thủ Thiêm. Để tối ưu hiệu quả đầu tư, giai đoạn 1 dự kiến xây dựng trước 14 ga.

Tại TP.HCM có 6 ga gồm Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Vành đai 2, Phú Hữu, Long Trường và Vườn Dừa. Tại Đồng Nai có 8 ga gồm Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiền, Xóm Gốc, Long Thành 1 và Long Thành 2.

Hướng tuyến được nghiên cứu dọc các hành lang giao thông lớn như cao tốc và Vành đai 3, đồng thời kết nối với 6 tuyến đường sắt khác, hình thành mạng lưới vận tải khối lượng lớn liên kết trực tiếp với sân bay Long Thành.

Cụ thể, tuyến kết nối metro Bến Thành - Thủ Thiêm tại ga Thủ Thiêm; metro số 6 tại ga Vành đai 2 và Phú Hữu; metro số 10 tại ga Long Trường. Tại ga Xóm Gốc, tuyến kết nối với đường sắt Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. Trong khu vực sân bay Long Thành, tuyến sẽ liên kết với tuyến Bến Thành - Suối Tiên kéo dài và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo thiết kế, tuyến có công suất tối đa gần 47.000 hành khách/giờ, bình quân hơn 23.400 hành khách/giờ mỗi hướng. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 120 km/h, trong khi tốc độ khai thác dự kiến 80-110 km/h tùy đoạn.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng hơn 134.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư sẽ huy động vốn thực hiện dự án và được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách Nhà nước.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, tạo trục vận tải khối lượng lớn kết nối trực tiếp trung tâm TP HCM với sân bay Long Thành.