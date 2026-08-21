Tuyến đường hơn 16.400 tỷ đồng, dài gần 16km đi qua 8 xã, phường của tỉnh Hưng Yên có chuyển động mới

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UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng (GPMB), bố trí tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà có tổng chiều dài 15,96km, điểm đầu giao với đường CT.16 tại Km21+680, thuộc địa phận phường Phố Hiến; điểm cuối tại nút giao Đồng Tu, thuộc địa phận xã Hưng Hà.

Dự án gồm tuyến đường chính quy mô đường cấp I đồng bằng, với 6 làn xe cơ giới và 2 làn khẩn cấp, vận tốc thiết kế tối đa 120km/h; đường song hành hai bên quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h.

Dự án thuộc nhóm A, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến 16.470 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 148,22ha, nằm trên địa bàn phường Phố Hiến và các xã: Hoàng Hoa Thám, Tân Hưng, Tiên Lữ, Ngự Thiên, Long Hưng, Tiên La, Hưng Hà.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn đã báo cáo hướng tuyến, diện tích đất dự kiến thu hồi và số lượng hộ dân bị ảnh hưởng tại từng địa phương; đồng thời tập trung trao đổi những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; khẩn trương rà soát, hoàn thiện và bàn giao hồ sơ, bản đồ ranh giới dự án cho các địa phương. Các địa phương chủ động rà soát, trích lục, xác định diện tích đất cần thu hồi và các hộ dân bị ảnh hưởng; xây dựng phương án GPMB, tái định cư ngay từ sớm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đến các cấp chính quyền và Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến các hộ dân thuộc diện tái định cư về những khu vực dự kiến bố trí tái định cư, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án; triển khai GPMB bảo đảm hiệu quả, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công, đáp ứng tiến độ dự án.

Các sở, ngành, địa phương thường xuyên trao đổi, cập nhật tiến độ công việc cũng như kịp thời phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường Phố Hiến - Hưng Hà sẽ kết nối với các tuyến đường CT.39, QL.39, tuyến TP Thái Bình - Hưng Hà, CT.16, CT.08... đi các xã khu vực Thái Bình cũ, đi cảng Diêm Điền và các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Ninh Bình. Đồng thời, giảm tải mật độ lưu thông cho Quốc lộ 10, Quốc lộ 39.﻿