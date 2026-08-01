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Diễn biến mới tại 2 dự án hơn 260 ha do liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đầu tư

| | Bất động sản

Hà Nội vừa công khai phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đa mục tiêu, Khu đô thị Định cư và một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam, với tổng diện tích hai khu đô thị khoảng 267 ha.

UBND phường Lĩnh Nam vừa thông báo niêm yết công khai phương án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đa mục tiêu, Khu đô thị Định cư và một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam, tỷ lệ 1/500, để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư liên quan.

Theo Thông báo số 388 ngày 18/8/2026, nội dung công khai gồm phương án quy hoạch chi tiết của các dự án.

Trong đó, Khu đô thị Đa mục tiêu phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 169 ha, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng là cơ quan lập quy hoạch (nhà đầu tư).

Khu đô thị Định cư có quy mô khoảng 98 ha, trong khi một phần cụm công viên tại bãi sông rộng khoảng 80 ha. Cơ quan lập quy hoạch (nhà đầu tư) là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Việc lập và công khai các đồ án quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh dự án.

Hồ sơ, bản vẽ quy hoạch được công khai tại trụ sở UBND phường Lĩnh Nam, trụ sở Hợp tác xã Khuyến Lương, trên cổng thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh của phường. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 18/8/2026, trong thời gian ít nhất 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai.

UBND phường Lĩnh Nam giao các bộ phận chuyên môn phối hợp với nhà đầu tư tổ chức niêm yết, công khai quy hoạch và tiếp nhận ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/8, Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát - Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư tại phường Lĩnh Nam.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đa mục tiêu có diện tích khoảng 169 ha, Khu đô thị Định cư khoảng 98 ha. Hai khu được bố trí liền kề, kết nối thông qua các trục giao thông chính gồm Đại lộ sông Hồng, đường xuyên tâm và đường ven sông.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển phía Nam, đồng thời từng bước đưa sông Hồng trở thành trục sinh thái, cảnh quan và không gian phát triển quan trọng của Thủ đô.

Lễ Lễ

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