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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây tòa tháp 108 tầng, sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới tại siêu đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

| | Bất động sản

Khu vực toà tháp 108 tầng, cao nhất Việt Nam cách bờ vài km đã dần lộ diện.

Khu vực toà tháp 108 tầng, cao nhất Việt Nam cách bờ vài km đã dần lộ diện.

Sau hơn 1 năm khởi công, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang dần hình thành trên diện tích gần 2.900 ha. Trong đó, khu vực xây dựng tòa tháp 108 tầng, cao khoảng 550 m, đã bắt đầu lộ diện cùng tiến độ san lấp mặt bằng ngoài biển.

Vinhomes Green Paradise là khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do Vingroup phát triển, có quy mô khoảng 2.870 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Dự án được khởi công ngày 19/4/2025 tại khu vực xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM.

Tòa tháp 108 tầng nằm tại khu vực Mũi Hải Đăng, thuộc phân khu C có diện tích khoảng 318 ha. Phân khu này được quy hoạch với các chức năng trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ, văn phòng và cảng biển.

Theo phương án được công bố, công trình có chiều cao khoảng 550 m và 108 tầng. Khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam, vượt chiều cao 461,5 m của Landmark 81 tại TP.HCM, đồng thời được định hướng trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới và nằm trong nhóm 10 công trình cao nhất toàn cầu.

Khác với các công trình cao tầng hiện hữu của Việt Nam được xây dựng trên nền đất liền, tòa tháp tại Cần Giờ được quy hoạch trên phần diện tích lấn biển của dự án. Khu vực này nằm ở phía ngoài cùng của đại đô thị, cách bờ biển hiện hữu vài km. Những hình ảnh ghi nhận tại công trường cho thấy mặt bằng khu vực tòa tháp đang được hình thành cùng quá trình san lấp toàn dự án.

Đến giữa tháng 7/2026, hơn 76% khối lượng san lấp của Vinhomes Green Paradise đã hoàn thành. Nhiều tuyến đường nội khu, hồ nước, bãi biển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã dần hiện rõ. Đường Thời Đại rộng 120 m, dài khoảng 8 km cũng đã cơ bản hoàn thành.

Nhiều đoạn Đại Lộ Thời Đại đã trồng xong cây xanh, thảm cỏ.

Tại phân khu A, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã thành hình. Nhà mẫu được dự kiến hoàn thiện vào giữa tháng 8/2026, trong khi các lô thấp tầng đầu tiên dự kiến hoàn thành xây dựng và chuẩn bị bàn giao từ ngày 20/8.

Trong khi các hạng mục thấp tầng đang tiến tới giai đoạn hoàn thiện, khu vực tòa tháp 108 tầng hiện vẫn trong quá trình hình thành mặt bằng. Theo tiến độ ghi nhận tại công trường, việc san lấp và hoàn thiện hạ tầng trên phần diện tích ngoài biển tiếp tục được triển khai đồng thời với các phân khu khác của đại dự án.

Tại phân khu A - Vịnh Tiên, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình.

Tòa tháp 108 tầng là một trong những công trình điểm nhấn được quy hoạch tại Vinhomes Green Paradise. Cùng với các hạng mục như trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, bến cảng, khu vui chơi giải trí và các công trình hạ tầng, công trình này nằm trong cấu trúc phát triển của khu đô thị biển có quy mô gần 2.900 ha.

Ngọc Lan

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