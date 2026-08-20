Sở hữu Diamond Sky, hưởng trọn hệ sinh thái 3 tỷ USD

Mua một căn hộ thụ hưởng TTTM 30.0002 và cả đại đô thị 198ha

Người mua căn hộ không chỉ quan tâm số phòng ngủ hay diện tích sử dụng, mà tìm kiếm chất lượng sống sau khi nhận nhà: con cái học ở đâu, mua sắm ở đâu, chăm sóc sức khỏe thế nào, và mất bao lâu để tiếp cận những tiện ích đó. Đó là lý do các dự án nằm trong đại đô thị hoàn chỉnh luôn hút khách hơn dự án phát triển đơn lẻ.

Diamond Sky trung tâm TP.HCM cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút - Ảnh: PC

Diamond Sky được phát triển ngay trung tâm Van Phuc City, đại đô thị quy mô 198ha, bao quanh dự án là toàn bộ hệ sinh thái với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD, gồm công viên, hồ cảnh quan, trường học, bệnh viện quốc tế, khu thể thao, không gian ven sông cùng mạng lưới thương mại, dịch vụ đã và đang vận hành.

Điểm nhấn của Diamond Sky là trung tâm thương mại khoảng 30.000 m² ngay tại khối đế hình thành điểm đến mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ cho cả khu vực, giúp cư dân tiết kiệm thời gian, gia tăng giá trị khai thác cho các bất động sản xung quanh, mô hình đã chứng minh hiệu quả tại nhiều đô thị lớn trên thế giới.

Khi giá trị sống tăng lên thì giá trị tài sản cũng sẽ tăng mạnh

Đằng sau Van Phuc City là hành trình hơn 30 năm phát triển đô thị của Van Phuc Group và hơn một thập kỷ đầu tư liên tục vào hạ tầng, cảnh quan, tiện ích. Doanh nghiệp lựa chọn đầu tư từng bước vào nền tảng khu đô thị, từ giao thông nội khu, không gian xanh đến các công trình giáo dục, y tế và thương mại, quá trình bền bỉ này giúp Diamond Sky thừa hưởng một môi trường sống hoàn hảo ngay khi mở bán.

Diamond Sky, môi trường trong lành, không gian sống sang trọng

Trên thị trường bất động sản, những dự án tăng giá theo thời gian thường không chỉ nhờ vị trí mà còn từ chất lượng hệ sinh thái xung quanh. Diamond Sky được phát triển trên chính nền tảng đó, vì vậy người mua không chỉ sở hữu một căn hộ giữa trung tâm TP.HCM mà còn tiếp cận toàn bộ giá trị của một đại đô thị đã được đầu tư bài bản, một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, yếu tố ngày càng khan hiếm tại thị trường bất động sản TP.HCM.

Căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky

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Website: diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/