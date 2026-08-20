Sun Group chính thức khởi công dự án 8.700 tỷ đồng tại tỉnh từng rộng nhất Việt Nam

Theo Báo Nghệ An, ngày 19/8, tỉnh khởi công 3 dự án lớn trong các lĩnh vực đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và xử lý chất thải, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại phường Trường Vinh, Tập đoàn Sun Group khởi công dự án tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ với tổng vốn đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 3,74 ha, gồm các khối đế thương mại, dịch vụ, giáo dục và căn hộ dịch vụ cao 1-3 tầng; các khối tháp nhà ở cao 35-37 tầng cùng 2 tầng hầm.

Khi hoàn thành, tổ hợp sẽ bổ sung không gian nhà ở, thương mại, dịch vụ và hệ thống tiện ích, đồng thời tạo điểm nhấn mới trên một trong những trục giao thông quan trọng của Vinh.

Lễ khởi công kỹ thuật dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An).

Bên cạnh dự án của Sun Group, tại phường Tân Mai, Công ty TNHH MTV Sunwin khởi công Khu nghỉ dưỡng La Brise, hướng tới phát triển hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng, thể thao và vui chơi tại khu vực phía Bắc tỉnh.

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến sử dụng gần 218 ha, gồm 89 ha khu nghỉ dưỡng, 90 ha sân golf và 38,75 ha khu trồng cây xanh. Tổ hợp được quy hoạch với các hạng mục biệt thự du lịch, khách sạn cao cấp và sân golf 18 lỗ.

La Brise có tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án dự kiến hoàn tất thủ tục pháp lý và được giao đất để triển khai xây dựng trong quý I/2027, hoàn thành vào quý IV/2029.

Cùng ngày, dự án Nhà máy điện rác tại Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc cũng được khởi công. Dự án do Công ty Cổ phần Galax làm chủ đầu tư, có diện tích gần 7,2 ha, tổng mức đầu tư 4.056 tỷ đồng.

Nhà máy được thiết kế với công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm và công suất phát điện 30 MW. Đây được xác định là dự án nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung và nằm trong nhóm các nhà máy điện rác có quy mô lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 trong quý IV/2028, giai đoạn 2 trong quý IV/2030. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết về xử lý chất thải, chủ đầu tư đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa cả hai giai đoạn vào vận hành trong quý IV/2027.