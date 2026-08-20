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Lộ diện dự án gần 800 căn nhà ở xã hội tại Hà Nội, giá bán khoảng 24 triệu đồng/m2

| | Bất động sản

Dự án Chung cư Mê Linh New City dự kiến cung cấp ra thị trường gần 800 căn hộ nhà ở xã hội. Đáng chú ý, mức giá bán tạm tính được công bố lên tới 24 triệu đồng/m2.

Mới đây, thông tin về dự án nhà cao tầng CT1, CT2 (nhà ở xã hội) thuộc Dự án Mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (tên thương mại: Chung cư Mê Linh New City) tại xã Mê Linh, TP Hà Nội đã chính thức được công bố sau khi khởi công. Dự án do Công ty TNHH Minh Giang làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 850,6 tỷ đồng.

Theo công bố, dự án được xây dựng trên diện tích đất 7.478,2 m2, quy mô gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp cho thị trường tổng cộng 793 căn hộ (tòa CT1 có 509 căn, tòa CT2 có 284 căn). Về cơ cấu sản phẩm của dự án gồm 713 căn nhà ở xã hội để bán, 40 căn nhà ở xã hội cho thuê mua và 40 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Đáng chú ý, chủ đầu tư đưa ra mức giá bán nhà ở xã hội tạm tính là 24 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Mức giá cho thuê mua tạm tính là 235.000 đồng/m2/tháng (đã gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì) và giá cho thuê là 110.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm VAT, kinh phí bảo trì và nội thất).

Về tiến độ, những người có nhu cầu sở hữu nhà tại dự án này cần chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng để nộp trong quý I/2027. Dự kiến, chung cư Mê Linh New City sẽ hoàn thành và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng vào quý II/2028.

Thanh Phong

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