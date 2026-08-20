Chưa đầy 1 tuần nữa, Tập đoàn FPT sẽ khởi công dự án gần 650 tỷ tại một tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, chiều 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Giáo dục FPT về công tác chuẩn bị Lễ khởi công dự án Tổ hợp Giáo dục Điện Biên.

Dự án được triển khai trên cơ sở chủ trương hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và Tập đoàn FPT nhằm phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi số. Công ty TNHH Giáo dục FPT là nhà đầu tư dự án, với định hướng phát triển mô hình đào tạo liên thông, đa cấp học, đa ngành, từ tiểu học đến đại học.

Tổ hợp Giáo dục Điện Biên có diện tích khoảng 10,57 ha, nằm tại khu vực giáp Quốc lộ 12, thuộc phường Điện Biên Phủ. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 648 tỷ đồng, quy mô tiếp nhận trên 6.000 học sinh, sinh viên mỗi năm.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tổ chức tuyển sinh và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên vào tháng 9/2027, năm học 2027-2028.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất những nội dung liên quan đến Lễ khởi công dự kiến diễn ra ngày 25/8. Các bên đồng thời phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư; thống nhất quy mô, thành phần và danh sách khách mời.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác chuẩn bị Lễ khởi công được triển khai đúng tiến độ.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối, chủ trì phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện kịch bản chương trình; đồng thời rà soát kỹ thành phần khách mời, đặc biệt là đại biểu Trung ương và đại diện các bộ, ngành.