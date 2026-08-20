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Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm tăng tốc, sẽ hoàn thành vào năm sau

| | Bất động sản

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đang mở rộng lên 22,5 - 40m. Sau khi được tháo gỡ nút thắt về vốn, dự án gần 2.900 tỷ đồng này bước vào giai đoạn nước rút nhằm khớp nối hạ tầng phía Nam vào đầu 2027.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh hơn một năm trước ở đường Lĩnh Nam (Hà Nội). Đoạn đường chỉ có 2 làn xe cho 2 chiều xe chạy. Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện rất cao dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 2.

Còn đây là ảnh chụp đường Lĩnh Nam tháng 8/2026 chuẩn bị mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam do UBND phường Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 3.

Dự án được Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013 nhưng chậm triển khai. Đến năm 2025, dự án có bước ngoặt lớn khi HĐND thành phố Hà Nội đã cho phép sử dụng 700 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương kết dư để ứng trước cho triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, tháo nút thắt và khiến dự án được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 4.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam khởi công từ cuối năm 2025, dài khoảng 3,4 km. Điểm đầu tại nút giao Tam Trinh và điểm cuối nằm tại nút giao đê Nguyễn Khoái. Trong đó, đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái (khoảng 2,2 km) trùng với tuyến Vành đai 2,5, đóng vai trò kết nối liên vùng quan trọng. Dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2027.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 5.

Dự án có tổng mức đầu tư vào khoảng 2.860 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang từ 22,5m đến 40m với quy mô từ 4 - 6 làn xe, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (cống thoát, điện chiếu sáng, cây xanh…). Tổng diện tích thu hồi khoảng 9,8 ha.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 7.

Hiện nhà thầu đang triển khai lắp đặt các hệ thống thoát nước, cống rãnh do nơi đây là vùng trũng, dễ xảy ra tình trạng “dềnh nước” và ngập lụt khi mưa lớn kéo dài.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 8.

Mỗi đoạn đường ngắn có từ 1 - 2 máy xúc để đào đất, phục vụ việc lắp đặt hệ thống thoát nước, ống cống. Thời gian thi công từ 3 - 4 tiếng/ca để đảm bảo kịp tiến độ.

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 9.

Là một cư dân của chung cư Lĩnh Nam, Chị Yến (35 tuổi) cho biết: “Việc mở rộng và nâng cấp tuyến đường giúp giải quyết ùn tắc và nâng cao chất lượng đời sống. Tuy nhiên thực hiện trong thời gian dài cũng khiến cho môi trường ở đây bị ảnh hưởng do khói bụi từ công trường.”

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 11.

Theo khảo sát các tin rao bán nhà đất trên trang batdongsan.com.vn Trước khi dự án dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam được khởi công, giá mặt bằng thực tế tại các khu vực gần đoạn Lĩnh Nam – Tây Trà (ngõ 532 Lĩnh Nam kéo dài) thường dao động từ khoảng 104 - 219 triệu đồng/m² (VT1). Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn nước rút, mức giá phổ biến vào khoảng 179–320 triệu đồng/m².

Dự án mở đường đình trệ hơn 10 năm được ứng trước 700 tỷ từ cải cách tiền lương, nay giải phóng mặt bằng đồng loạt, sẽ hoàn thành vào năm sau - Ảnh 12.

Tuyến đường giúp kết nối Vành đai 2.5 với Vành đai 3, khiến việc lưu thông từ khu vực cầu Thanh Trì – Vành đai 3 sang Đầm Hồng – Thanh Xuân thuận lợi hơn. Đồng thời, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải thiện cảnh quan và an toàn giao thông khu vực phía Nam.

 Toàn cảnh đoạn đường khớp nối quan trọng giữa thủ đô sắp thông xe sau hơn 10 năm dang dở

Bài và ảnh: Trung Nguyễn

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