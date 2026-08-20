Dự án được Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013 nhưng chậm triển khai. Đến năm 2025, dự án có bước ngoặt lớn khi HĐND thành phố Hà Nội đã cho phép sử dụng 700 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương kết dư để ứng trước cho triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, tháo nút thắt và khiến dự án được đẩy nhanh tiến độ.