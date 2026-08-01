Trong khi đó, sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án khởi công ngày 19/10/2025, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes là tổng thầu. Sau chưa đầy 10 tháng, công trình đã đạt tiến độ hơn 60%, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027. Đến nay, hình hài sân vận động đã dần hiện rõ khi cả bốn khán đài được triển khai đồng loạt, trong khi các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ để chuẩn bị lắp đặt mái.