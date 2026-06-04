TPHCM yêu cầu GPMB xong hai dự án Bình Quới - Thanh Đa và Rạch Chiếc hơn 600 ha trước 31/10

Bình Quới - Thanh Đa

UBND TP.HCM vừa yêu cầu hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với hai dự án quy mô hơn 600 ha gồm Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc trước ngày 31/10, đánh dấu động thái quyết liệt nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài hàng chục năm.

Theo kế hoạch mới được ban hành, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa phải cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10. Cùng thời điểm, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cũng phải hoàn tất thu hồiok đất để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai.

TP.HCM yêu cầu toàn bộ quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất. Thành phố đồng thời nhấn mạnh việc hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; các đơn vị liên quan phải chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu triển khai.

Ngoài ra, TP.HCM cũng cho biết sẽ nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án trọng điểm này.

Động thái mới được xem là bước ngoặt quan trọng đối với Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa dự án “treo” suốt nhiều thập niên tại bán đảo Thanh Đa. Dự án có quy mô hơn 423 ha, được quy hoạch từ đầu những năm 1990 với định hướng trở thành khu đô thị hiện đại ven sông. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong công tác đầu tư và giải phóng mặt bằng, dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai đồng bộ, khiến hàng nghìn hộ dân sống trong vùng quy hoạch chịu ảnh hưởng lớn.

Bản đồ quy hoạch của Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

Đầu năm nay, liên danh do Sun Group đứng đầu đã được TP.HCM chấp thuận đầu tư dự án với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng. Theo UBND phường Bình Quới, diện tích thu hồi thực tế khoảng 403 ha, liên quan đến 4.866 thửa đất thuộc 9 khu phố.

Trong khi đó, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô khoảng 186 ha, được quy hoạch từ năm 1994 với mục tiêu trở thành trung tâm thể thao cấp quốc gia và quốc tế của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, dự án đã chậm triển khai hơn 30 năm do thiếu vốn và vướng cơ chế đầu tư.

Theo UBND phường Bình Trưng, dự án ảnh hưởng đến 897 hộ dân thuộc diện bồi thường, giải tỏa. Đến nay, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Phối cảnh khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. (Ảnh: SunGroup)

Việc TP.HCM đặt “deadline” hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 10 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn để hai dự án quy mô hàng đầu này thoát khỏi tình trạng đình trệ kéo dài, mở đường cho giai đoạn triển khai thực tế sau nhiều năm nằm trên giấy.