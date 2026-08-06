Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép "khủng"
Ghi nhận tại công trường, 2 dầm màu trắng dài 269 m, mỗi dầm nặng gần 4.500 tấn (bằng 3/4 khối lượng cầu Long Biên) đang được nâng lên trên 4 trụ đỡ màu đỏ. Các trụ này cao 72 m, tương đương với một toà nhà 20 tầng.
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