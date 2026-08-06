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Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép "khủng"

| | Bất động sản

Ghi nhận tại công trường, 2 dầm màu trắng dài 269 m, mỗi dầm nặng gần 4.500 tấn (bằng 3/4 khối lượng cầu Long Biên) đang được nâng lên trên 4 trụ đỡ màu đỏ. Các trụ này cao 72 m, tương đương với một toà nhà 20 tầng.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 1.

Khởi công ngày 19/10/2025, dự án sân vận động PVF do Bộ Công An làm chủ đầu tư, Vinhomes làm tổng thầu đang được triển khai với tiến độ thần tốc. Chỉ sau chưa đầy 10 tháng, công trình đã đạt tiến độ hơn 60% và hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 2.

Ghi nhận tại công trường, 2 dầm màu trắng dài 269 m, mỗi dầm nặng gần 4.500 tấn (bằng 3/4 khối lượng cầu Long Biên) đang được nâng lên trên 4 trụ đỡ màu đỏ. Các trụ này cao 72 m, tương đương với một toà nhà 20 tầng.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nhà thầu cũng huy động các siêu cần cẩu lên tới 1.250 tấn để cẩu các cấu kiện lên cao. Toàn bộ mái vòm của sân vận động PVF nặng tới 22.000 tấn, gấp hơn 2 lần khối lượng của tháp Effiel (Pháp).

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 4.

Điểm nhấn của công trình là hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125m, có khả năng đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12 - 20 phút, giúp sân vận động linh hoạt thích ứng với điều kiện thời tiết và yêu cầu tổ chức sự kiện.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 5.

Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động. Bên cạnh đó, sân vận động PVF còn sở hữu hệ thống cửa kính end zone cao 36m, rộng 55m, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo không gian mở, linh hoạt cho các hoạt động thể thao và sự kiện diễn ra bên trong sân.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 6.

Song song với đó, các đơn vị thi công cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ bao quanh sân vận động, tạo mặt bằng để triển khai hạng mục mái trong giai đoạn tiếp theo. Đến nay, hình hài sân vận động PVF đã dần hiện rõ khi cả bốn khán đài với tổng sức chứa 60.000 người, lớn thứ hai Việt Nam đang được triển khai xây dựng đồng loạt.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 7.

Ngoài sân vận động chính, nhiều hạng mục trong quần thể thể thao cũng đang được triển khai đồng bộ. Các công trình phụ trợ như nhà thi đấu đa năng, sân tập, khu kỹ thuật và hạ tầng cảnh quan được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện tổng thể dự án.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 8.

Sân vận động PVF được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, là hạng mục trung tâm của tổ hợp thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92 ha, được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, thi đấu và tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 9.

Công trình có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, vượt Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình khoảng 20.000 chỗ . Sân được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA với đầy đủ các khu chức năng dành cho vận động viên, trọng tài, báo chí, truyền hình, khu VIP và hệ thống kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, mặt sân vận động PVF được ứng dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun tương tự sân Wembley (Anh) và Sân vận động Quốc gia Singapore. Loại cỏ này có độ bền cao, khả năng thoát nước nhanh, chịu được cường độ khai thác lớn, đồng thời giúp rút ngắn thời gian bảo trì và duy trì chất lượng mặt sân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 12.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối trực tiếp với cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển. Từ đây, công trình cũng dễ dàng kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang và trong tương lai sẽ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Ngọc Hồi kết nối với Vành đai 3,5 và cầu Mễ Sở nối trực tiếp Vành đai 4, góp phần tăng cường liên kết vùng.

Quá nhanh: 10 tháng làm xong hơn 60% siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, khán đài 60.000 chỗ dần thành hình, chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng gấp đôi tháp Eiffel - Ảnh 13.

Đáng chú ý, sân vận động PVF tọa lạc tại khu vực đang nổi lên như cực tăng trưởng mới phía Đông Nam Hà Nội, bao quanh bởi các đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark. Với vị trí chiến lược cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của hệ sinh thái thể thao, dịch vụ và đô thị hiện đại trong khu vực.

Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup


 

Bài và ảnh: Văn Đoan, Trung Nguyễn

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Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup

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