Song song với đó, các đơn vị thi công cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ bao quanh sân vận động, tạo mặt bằng để triển khai hạng mục mái trong giai đoạn tiếp theo. Đến nay, hình hài sân vận động PVF đã dần hiện rõ khi cả bốn khán đài với tổng sức chứa 60.000 người, lớn thứ hai Việt Nam đang được triển khai xây dựng đồng loạt.