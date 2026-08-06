Tập đoàn FLC công bố danh sách 13 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội có giá từ 19 triệu đồng/m²

Theo thông tin từ website Tập đoàn FLC, sau khi rà soát hồ sơ, tổng hợp dữ liệu do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cung cấp và đối chiếu với các quy định hiện hành, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã công khai danh sách 13 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đợt 1 tại các tòa T1, T3, T4 thuộc dự án Khu đô thị Hà Khánh, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 1.

Kết quả được xác định dựa trên hồ sơ, tài liệu do người đăng ký cung cấp, kết quả rà soát của chủ đầu tư và thông tin tổng hợp tại Văn bản số 6859 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Theo FLC, người đăng ký mua nhà ở xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của thông tin đã kê khai. Danh sách có thể được bổ sung, điều chỉnh nếu chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, tài liệu mới làm thay đổi kết quả xác định điều kiện của người đăng ký.

Được biết, dự án nhà ở xã hội của Tập đoàn FLC tại Hạ Long đã chính thức cất nóc vào tháng 12/2025. Bước sang đầu năm 2026, dự án đủ điều kiện mở bán và đến cuối tháng 1/2026, chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Dự án cung cấp 759 căn hộ có diện tích từ 35-57 m², giá bán dự kiến khoảng 19 triệu đồng/m².

Trước đó vào ngày 4/2, chủ đầu tư cho biết, dự án ghi nhận gần 700 lượt khách hàng quan tâm và đăng ký chỉ sau thời gian ngắn mở nhận hồ sơ. Đáng chú ý, trong đợt 1, dự án dự kiến mở bán hơn 200 căn. Thời điểm bàn giao dự kiến vào quý III/2026.