Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn FLC công bố danh sách 13 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội có giá từ 19 triệu đồng/m²

| | Bất động sản

Tập đoàn FLC công bố danh sách 13 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội có giá từ 19 triệu đồng/m²

Tập đoàn FLC vừa công bố danh sách 13 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Khu đô thị Hà Khánh, giai đoạn 1. Dự án cung cấp 759 căn hộ với giá bán khoảng 19 triệu đồng/m².

Theo thông tin từ website Tập đoàn FLC, sau khi rà soát hồ sơ, tổng hợp dữ liệu do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cung cấp và đối chiếu với các quy định hiện hành, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã công khai danh sách 13 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đợt 1 tại các tòa T1, T3, T4 thuộc dự án Khu đô thị Hà Khánh, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 1.

Kết quả được xác định dựa trên hồ sơ, tài liệu do người đăng ký cung cấp, kết quả rà soát của chủ đầu tư và thông tin tổng hợp tại Văn bản số 6859 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Theo FLC, người đăng ký mua nhà ở xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của thông tin đã kê khai. Danh sách có thể được bổ sung, điều chỉnh nếu chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, tài liệu mới làm thay đổi kết quả xác định điều kiện của người đăng ký.

Được biết, dự án nhà ở xã hội của Tập đoàn FLC tại Hạ Long đã chính thức cất nóc vào tháng 12/2025. Bước sang đầu năm 2026, dự án đủ điều kiện mở bán và đến cuối tháng 1/2026, chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Dự án cung cấp 759 căn hộ có diện tích từ 35-57 m², giá bán dự kiến khoảng 19 triệu đồng/m².

Trước đó vào ngày 4/2, chủ đầu tư cho biết, dự án ghi nhận gần 700 lượt khách hàng quan tâm và đăng ký chỉ sau thời gian ngắn mở nhận hồ sơ. Đáng chú ý, trong đợt 1, dự án dự kiến mở bán hơn 200 căn. Thời điểm bàn giao dự kiến vào quý III/2026.

Lễ Lễ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup

Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup Nổi bật

Từng chuộng nhà đất để tích sản, nay người Hà Nội "thích" chung cư hơn, sếp một công ty bất động sản nói thẳng lý do

Từng chuộng nhà đất để tích sản, nay người Hà Nội "thích" chung cư hơn, sếp một công ty bất động sản nói thẳng lý do Nổi bật

Chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng: Đề xuất tối đa 99 năm

Chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng: Đề xuất tối đa 99 năm

20:09 , 05/08/2026
Hải Phát: Mở bán Tòa tháp căn hộ HP Galaxy Central tại trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng

Hải Phát: Mở bán Tòa tháp căn hộ HP Galaxy Central tại trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng

18:00 , 05/08/2026
Hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian đi từ 2 giờ xuống 11 phút, do liên danh Đèo Cả thi công đạt cột mốc quan trọng

Hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian đi từ 2 giờ xuống 11 phút, do liên danh Đèo Cả thi công đạt cột mốc quan trọng

17:35 , 05/08/2026
Dấu ấn Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026 của MAXON Corporation

Dấu ấn Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026 của MAXON Corporation

17:30 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên