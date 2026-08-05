Dấu ấn Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026 của MAXON Corporation

Từ nền tảng kinh nghiệm thực tiễn và mô hình hệ sinh thái chuyên môn hóa, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và đồng hành cùng khách hàng giai đoạn tới.

Tháng 4/2026, Công ty Cổ phần MAXON, hoạt động với thương hiệu MAXON Corporation, được vinh danh "Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026".

Dấu mốc này ghi nhận quá trình xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời tạo thêm nền tảng để MAXON Corporation tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động, củng cố năng lực quản trị và phát triển các đơn vị thành viên theo hướng chuyên sâu. Vì vậy, việc được vinh danh không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành quả đã đạt được, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với MAXON Corporation trong hành trình phát triển tiếp theo.

Dấu mốc trong hành trình xây dựng thương hiệu dài hạn

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Chu Văn Trường với hơn 18 năm kinh nghiệm, MAXON Corporation tập trung phát triển uy tín bằng năng lực thực chất và tính minh bạch, đáp ứng sự dịch chuyển nhu cầu của nhà đầu tư sang dữ liệu thị trường, quy hoạch và hiệu quả tài sản dài hạn.

Doanh nghiệp chọn hướng xây dựng các nhóm năng lực liên kết chặt chẽ gồm nghiên cứu, chiến lược, phát triển kinh doanh và truyền thông rõ ràng để đồng hành cùng khách hàng. Sau cột mốc vinh danh, công ty tiếp tục đầu tư vào nhân sự, dữ liệu và hệ thống quản trị để nâng cao khả năng cạnh tranh bền vững.

MAXON Corporation gắn liền sự phát triển với tư duy đặt tài sản trong tổng thể chiến lược đầu tư và giá trị khai thác lâu dài. Trong giai đoạn tiếp theo, công ty ưu tiên chất lượng hơn quy mô thuần túy, hướng tới hoàn thiện hệ thống nghiên cứu, phân tích cơ hội và tổ chức kinh doanh dựa trên thông tin bài bản.

Doanh nghiệp lựa chọn xây dựng từng nhóm năng lực có tính liên kết. Nghiên cứu thị trường được sử dụng làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược; chiến lược được cụ thể hóa thành phương án phát triển kinh doanh; còn nội dung truyền thông được xây dựng nhằm giúp khách hàng tiếp cận thông tin rõ ràng hơn. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp từng bước chuyển từ vai trò cung cấp sản phẩm sang vai trò đồng hành trong quá trình ra quyết định.

Hệ sinh thái chuyên môn hóa và khả năng liên kết

Mô hình hệ sinh thái bất động sản MAXON Corporation. Ảnh: MAXON Corporation.

Hệ sinh thái MAXON Corporation được xây dựng với các mảng hoạt động có tính chuyên môn hóa nhưng không tách rời nhau. Trong đó:

MAXON Strategy, MAXON Intel và MAXON Creative phụ trách các mảng chiến lược, dữ liệu và sáng tạo.

MAXON Urban tập trung phát triển và tư vấn các giải pháp đầu tư.

Real Estate Việt Nam đảm nhiệm hoạt động phát triển kinh doanh và phân phối bất động sản.

MAXON Industrial phụ trách phát triển kinh doanh và xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp.

Sự liên kết giữa các bộ phận được kỳ vọng giúp MAXON Corporation hạn chế cách làm rời rạc, đồng thời tạo điều kiện để mỗi đơn vị thành viên được phát triển đúng với vai trò và năng lực chuyên môn của mình. Đây cũng là một trong những nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực mới nhưng vẫn duy trì được sự thống nhất trong định hướng thương hiệu.

MAXON Industrial, mảnh ghép chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp

MAXON Industrial là thương hiệu trực thuộc hệ sinh thái MAXON Corporation, chuyên trách về phát triển kinh doanh và xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp.

MAXON Industrial là mảnh ghép chiến lược của hệ sinh thái trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và xúc tiến đầu tư. Ảnh: MAXON Corporation.

Trong giai đoạn tiếp theo, MAXON Industrial được kỳ vọng trở thành một trong những mảnh ghép chiến lược của hệ sinh thái, góp phần kết nối các cơ hội đầu tư và hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Thông tin liên hệ: MAXON Industrial

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