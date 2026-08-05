Chỉ 2 tuần nữa, tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ đưa sân bay quốc tế trở lại hoạt động, dự kiến đón 6.800 lượt khách mỗi ngày

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, chiều 4/8, lãnh đạo UBND tỉnh đã làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không nhằm thúc đẩy phục hồi hoạt động hàng không, mở mới các đường bay trong nước và quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoàn tất nâng cấp, sửa chữa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao ACV và các nhà thầu khi hoàn thành thi công vượt tiến độ 12 ngày, thể hiện quyết tâm đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại sớm nhất. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối, bảo đảm sân bay khai thác đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

Về phát triển đường bay, lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn các hãng hàng không đồng hành mở thêm các tuyến mới, tăng tần suất khai thác và khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để mở rộng khai thác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (ảnh: Vietjet).

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4/3/2026 để sửa chữa đường cất hạ cánh và các hạng mục liên quan. Theo kế hoạch, sân bay sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026.

Sau khi khai thác trở lại, sân bay dự kiến đạt 36-40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt khách/ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách ước đạt khoảng 816.000 lượt.

Sân bay Liên Khương sẽ ưu tiên duy trì các đường bay trục kết nối Lâm Đồng với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ và các đường bay đang có nhu cầu thực tế.

Với các đường bay quốc tế, sân bay sẽ ưu tiên đưa tuyến Incheon, Bangkok tiếp tục hoạt động. Đồng thời nghiên cứu mở rộng thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông...

Đại diện ACV cho biết sẽ hoàn thành nghiệm thu công trình trước ngày 10/8, hoàn tất các thủ tục để đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vào khai thác đúng kế hoạch từ ngày 19/8. ACV cũng cam kết tiếp tục chỉnh trang nhà ga theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sân bay trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ công việc còn lại, tuyệt đối không chủ quan để bảo đảm tiến độ. Bên cạnh hạ tầng và trang thiết bị, tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện ngay từ khi hành khách đặt chân xuống sân bay.