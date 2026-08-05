Vị trí sẽ không còn là lợi thế cạnh tranh của dự án bất động sản

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Trong nhiều năm qua, khi nhắc đến sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam, người ta thường nghĩ đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các quỹ đầu tư hay các tập đoàn phát triển bất động sản quốc tế. Tuy nhiên, một xu hướng mới đang dần hình thành và ngày càng rõ nét: Việt Nam đang trở thành điểm đến của các đơn vị tư vấn, quy hoạch, kiến trúc và thiết kế có thương hiệu trên thế giới nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chủ đầu tư trong nước.

Việt Nam đang dần trở thành thị trường hấp dẫn đối với các đơn vị tư vấn quốc tế

Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), đây không chỉ là tín hiệu tích cực đối với hoạt động hợp tác quốc tế của ngành bất động sản, mà còn phản ánh sự thay đổi về chất của thị trường bất động sản Việt Nam sau giai đoạn tái cấu trúc.

Thời gian trước, các đối tác quốc tế đến Việt Nam chủ yếu xuất phát từ lời mời hợp tác, các đơn đặt hàng hoặc nhu cầu tìm kiếm nguồn lực từ phía các chủ đầu tư trong nước, thời gian gần đây, VARS IRE ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp đến từ Anh, Úc, Singapore, Trung Quốc... chủ động tìm đến Việt Nam để nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm năng đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản trong nước.

Nhóm đối tác quan tâm là các tổ chức có kinh nghiệm và năng lực chuyên sâu trong các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc, phát triển nhà ở, tư vấn tài chính nhà ở, quản lý vận hành và cung cấp các giải pháp công nghệ cho thị trường bất động sản. Các đơn vị đang định vị Việt Nam như một thị trường chiến lược để thiết lập quan hệ đối tác dài hạn, đồng hành cùng các chủ đầu tư trong quá trình phát triển dự án theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Những động lực tạo nên sức hút

Theo VARS IRE, sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam đến từ nhiều yếu tố:

Thứ nhất, hành lang pháp lý đang từng bước được hoàn thiện cùng nhiều chính sách mới được ban hành, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Thứ hai, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và kết nối liên vùng đang mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới, gia tăng tiềm năng khai thác, nâng cao giá trị các dự án bất động sản.

Thứ ba, quá trình đô thị hóa vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp, bất động sản thương mại, logistics, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các mô hình đô thị tích hợp.

Thứ tư, yêu cầu của thị trường đã thay đổi. Người mua không còn chỉ quan tâm đến giá bán hay vị trí, mà ngày càng coi trọng chất lượng quy hoạch, thiết kế, không gian sống, tiện ích, khả năng vận hành và giá trị sử dụng lâu dài. Điều này tạo dư địa lớn cho các đơn vị tư vấn quốc tế phát huy thế mạnh.

Sự dịch chuyển này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam không chỉ đến từ quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và dư địa phát triển lớn, mà còn từ nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các dịch vụ tư vấn chuyên sâu, năng lực quản trị hiện đại và các giải pháp phát triển dự án theo tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam đang từng bước trở thành điểm đến không chỉ của dòng vốn đầu tư, mà còn của dòng chảy tri thức, kinh nghiệm và các mô hình phát triển bất động sản tiên tiến trên thế giới.

Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư Việt Nam cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách hợp tác với các thương hiệu tư vấn và thiết kế uy tín trên thế giới nhằm gia tăng giá trị dự án và khẳng định vị thế trên thị trường.

Thách thức đối với doanh nghiệp trong nước

Theo VARS IRE, việc ngày càng nhiều đơn vị tư vấn quốc tế quan tâm đến thị trường Việt Nam mở ra cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận những tư duy phát triển mới, công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, thiết kế, quản lý vận hành cũng như phát triển đô thị bền vững.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các chủ đầu tư trong nước phải nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa quy trình phát triển dự án và xây dựng chiến lược sản phẩm dài hạn.

Theo nhận định của VARS IRE, việc các đơn vị tư vấn, quy hoạch và thiết kế quốc tế chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam là một chỉ dấu tích cực, cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang ngày càng được nhìn nhận là một thị trường phát triển có chiều sâu, không chỉ hấp dẫn bởi quy mô mà còn bởi tiềm năng nâng cấp về chất lượng.

Trong chu kỳ phát triển mới, lợi thế cạnh tranh của một dự án sẽ không chỉ đến từ quỹ đất hay vị trí, mà được quyết định bởi chất lượng quy hoạch, thiết kế, khả năng vận hành và những giá trị bền vững mà dự án mang lại cho người sử dụng.

Đây cũng là thời điểm để các chủ đầu tư Việt Nam tận dụng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đưa thị trường bất động sản Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực phát triển của khu vực và thế giới.