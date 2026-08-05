Biến căn hộ cũ 80m² thành không gian Art Deco với gam xanh - đỏ nổi bật

Theo chia sẻ của đơn vị thiết kế, yêu cầu của gia chủ chỉ gói gọn trong vài từ khóa: Art Deco cùng hai gam màu chủ đạo là xanh và đỏ. Từ đó, nhà thiết kế lựa chọn hướng tiếp cận giàu tính chiết trung, kết hợp cảm hứng Á Đông với các chi tiết trang trí mang hơi hướng điện ảnh, thay vì bám theo một trường phái nội thất cụ thể.

Điểm nhấn của căn hộ là những mảng tường xanh đậm kết hợp nội thất và phụ kiện màu đỏ, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Không gian được xử lý theo chủ đích nhằm khơi gợi cảm giác tò mò, khác biệt với xu hướng tối giản đang phổ biến. Một số chi tiết bài trí cũng lấy cảm hứng từ bối cảnh trong bộ phim Crazy Rich Asians, đồng thời gợi nhớ màu sắc của những ngôi nhà phố cổ Hà Nội thập niên 1990.

Bên cạnh thay đổi về thẩm mỹ, công trình còn được cải tạo gần như toàn bộ công năng. Từ bố cục ba phòng ngủ nhưng chỉ có một nhà vệ sinh với lối tiếp cận bất tiện, một phòng ngủ đã được loại bỏ để mở rộng khu bếp, tạo cảm giác rộng rãi hơn nhiều so với diện tích thực.

Thách thức lớn nhất là bổ sung phòng tắm riêng cho phòng ngủ chính trong điều kiện kết cấu chung cư không cho phép hạ cốt sàn. Giải pháp được lựa chọn là bố trí khối phòng tắm như một "tác phẩm trang trí" nằm trong không gian sinh hoạt chung, đồng thời nâng cốt khu bếp để bố trí hệ thống kỹ thuật bên dưới.

Theo đơn vị thiết kế, mục tiêu của dự án không hướng đến thị hiếu số đông mà tập trung tạo ra một không gian có bản sắc riêng, giống như một "phiên bản giới hạn" dành cho gia chủ. Sau khi hoàn thiện, nhiều khách tham quan ví căn hộ như một "ngôi nhà cổ tích", nhờ cách phối màu táo bạo cùng không gian giàu tính nghệ thuật.