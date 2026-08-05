Gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, Quốc lộ 21B tăng tốc thông tuyến

Qua nhiều năm triển khai, dự án đã thông xe được 6,25km và đang thi công 16,64km còn lại. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn chưa thể về đích do vướng "nút thắt" giải phóng mặt bằng tại đoạn Tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ - dự án do UBND xã Thanh Oai làm chủ đầu tư.