Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố người đàn ông xịt nước vào thợ tháo dỡ nhà sát vách

| | Bất động sản

Nguyễn Duy Mạnh (36 tuổi, trú tại xã Tây Phương, TP Hà Nội) - người có hành vi dùng vòi xịt cao áp phun nước vào thợ làm việc trên mái nhà, bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh (36 tuổi, trú tại xã Tây Phương, TP Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài việc bị khởi tố, Nguyễn Duy Mạnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Bị can Nguyễn Duy Mạnh (áo vàng)

Theo thông tin ban đầu, năm 2001, gia đình bà P.T.C (SN 1960) xây nhà và làm phần ban công, ô văng lấn sang khoảng không gian đất của ông N.H.D (SN 1974), cùng trú tại xã Tây Phương.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, vụ án được đưa ra xét xử.

Tại bản án phúc thẩm, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên buộc gia đình bà C phải tháo dỡ toàn bộ phần ban công, ô văng lấn sang khoảng không đất nhà ông D. Đến tháng 5/2026, cơ quan thi hành án đã ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án.

Tuy nhiên, sáng ngày 3/6, gia đình ông D và công nhân đang làm việc trên mái nhà thì Nguyễn Duy Mạnh và 3 người khác là con bà C, có hành vi hất nước, dùng vòi xịt phun nước vào nhóm người đang làm việc.

Đáng chú ý, Mạnh dùng vòi xịt cao áp liên tục phun nước khoảng 4 phút vào người anh K - công nhân tháo dỡ mái nhà. Vụ việc khiến anh K bị đau rát và phải dừng công việc. Ngoài ra, bà C cũng trực tiếp bật máy phun nước cao áp xịt lên mái nhà nhằm cản trở hàng xóm thi công.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong khu dân cư, nhiều người dân đã tập trung theo dõi, ghi lại hình ảnh và đăng tải lên các trang mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Mạnh dùng vòi xịt nước xịt vào người công nhân tháo dỡ mái nhà hàng xóm. Ảnh cắt từ video.

Tháo dỡ phần ban công nhà bà C lấn chiếm sang khoảng không hàng xóm.

Đến ngày 9/6, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ một số hạng mục xây dựng vi phạm tại nhà bà C.

Các hạng mục bị tháo dỡ gồm ban công, ô văng, mái tôn, cục nóng điều hòa và một số phần công trình khác xây dựng lấn sang khoảng không thuộc diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông D.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.

Theo Thanh Hà-Hoàng An

Tiền Phong

Từ Khóa:
Khởi tố, nhà

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup

Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup Nổi bật

Từng chuộng nhà đất để tích sản, nay người Hà Nội "thích" chung cư hơn, sếp một công ty bất động sản nói thẳng lý do

Từng chuộng nhà đất để tích sản, nay người Hà Nội "thích" chung cư hơn, sếp một công ty bất động sản nói thẳng lý do Nổi bật

Giá căn hộ TP.HCM tăng mạnh, Sunshine Sky City tung "3 lớp" giải pháp với vốn ban đầu chỉ từ 600 triệu

Giá căn hộ TP.HCM tăng mạnh, Sunshine Sky City tung "3 lớp" giải pháp với vốn ban đầu chỉ từ 600 triệu

08:00 , 05/08/2026
Marina Living Halong: Định hình chuẩn mực nhà ở xã hội của BIM Land tại Quảng Ninh

Marina Living Halong: Định hình chuẩn mực nhà ở xã hội của BIM Land tại Quảng Ninh

08:00 , 05/08/2026
Xu hướng mới tại Bắc Ninh: Căn hộ 2 phòng ngủ hấp dẫn trong cuộc đua dòng tiền

Xu hướng mới tại Bắc Ninh: Căn hộ 2 phòng ngủ hấp dẫn trong cuộc đua dòng tiền

08:00 , 05/08/2026
Đằng sau hai dự án Việt Nam đang được truyền thông quốc tế quan tâm

Đằng sau hai dự án Việt Nam đang được truyền thông quốc tế quan tâm

08:00 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên