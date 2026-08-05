Giá căn hộ TP.HCM tăng mạnh, Sunshine Sky City tung "3 lớp" giải pháp với vốn ban đầu chỉ từ 600 triệu

Vốn ban đầu chỉ từ 600 triệu đồng, chiết khấu lên tới 18%

Theo nghiên cứu của Avison Young, giá căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm TP.HCM trong quý II/2026 dao động từ 92–155 triệu đồng/m², thiết lập mặt bằng giá mới và vượt khả năng chi trả của phần lớn người mua ở thực. Trong khi đó, lãi suất vay mua nhà đã tăng lên khoảng 10%/năm trong giai đoạn ưu đãi, trước khi chuyển sang mức thả nổi 11–15%/năm tùy ngân hàng.

Đây cũng là lý do nhiều dự án bắt đầu tập trung vào các chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt để giảm áp lực cho người mua, đơn cử như phân khu Thịnh Vượng thuộc dự án Sunshine Sky City - tổ hợp 9 tòa tháp cao 26 đến 38 tầng, cung ứng gần 3.500 căn hộ cao cấp tại phường Tân Mỹ, TP.HCM của Sunshine Group.

Giải pháp đầu tiên là giảm yêu cầu về vốn tự có. Người mua hiện có thể tiếp cận căn hộ với mức giá từ 7x triệu đồng/m², đồng thời chỉ cần chuẩn bị vốn ban đầu từ khoảng 600 triệu đồng (tương đương 10% căn hộ) để bắt đầu giao dịch.

Đặc biệt, theo chính sách NobleX Home+, khách thanh toán sớm 25% giá trị căn hộ còn được hưởng ưu đãi lãi suất lên tới 8%/360 ngày (quy đổi theo số ngày thanh toán sớm đến thời điểm ký hợp đồng mua bán), tối ưu hiệu quả dòng tiền trong thời gian chờ hoàn tất giao dịch.

Ở giải pháp hỗ trợ thứ hai, khách hàng được vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng, đồng thời được ân hạn nợ gốc. Sau thời gian ưu đãi, chủ đầu tư tiếp tục áp dụng cơ chế bình ổn lãi suất ở mức tối đa 8%/năm trong 12 tháng tiếp theo, giúp giảm thiểu tác động từ biến động lãi suất thị trường.

Giải pháp hỗ trợ thứ ba là tối ưu chi phí sở hữu thông qua loạt ưu đãi được khấu trừ trực tiếp vào giá bán. Theo chính sách, tổng mức ưu đãi vào thẳng hợp đồng có thể lên tới 18%, gồm chiết khấu theo lịch thanh toán (thanh toán sớm 95% được chiết khấu 10% với căn hộ và 13% với văn phòng), gói đặc quyền chủ nhân Elite Ownership Privilege 3%, quà tặng Sổ tiết kiệm tại ngân hàng liên kết cùng 2 năm miễn phí quản lý Sunshine Care 24 sau khi nhận nhà, tối ưu chi phí sở hữu và lợi nhuận trong dài hạn.

Ngoài các chính sách trên, khách hàng mua dự án Sunshine Sky City trước ngày 30/07/2026 còn được Sunshine Group tri ân bằng Voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% hợp đồng gốc, áp dụng thanh toán tối đa 20% giá trị BĐS mới tại các dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside, Sunshine Bay Retreat và Noble West Lake Ha Noi. Đây có thể xem là chính sách tri ân lớn nhất từ trước tới nay của Sunshine Group dành cho khách hàng.

Chính sách tài chính 3 lớp đang được áp dụng tại toàn phân khu Thịnh Vượng, dự án Sunshine Sky City giúp người mua ở thực sở hữu căn hộ dễ dàng hơn bao giờ hết

Hạ tầng tăng tốc, Sunshine Sky City bước vào giai đoạn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Sunshine Sky City tọa lạc tại nút giao Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, liền kề Phú Mỹ Hưng - trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ của khu Nam TP.HCM. Từ đây, cư dân kết nối thuận tiện với hệ thống tiện ích hiện hữu, đồng thời đón đầu chuỗi hạ tầng trọng điểm gồm cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, Metro số 4 cùng các trục Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Khi các hạ tầng hoàn thiện, khả năng kết nối giữa khu Nam với trung tâm TP.HCM, Thủ Thiêm, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành sẽ tiếp tục được rút ngắn, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho khu vực.

Sunshine Sky City sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm.

Căn hộ tại đây nổi bật với thiết kế hệ kính Low-E kịch trần, tối ưu lấy sáng tự nhiên cùng khả năng cách âm, cách nhiệt. Đồng thời, thiết kế này khai thác tối đa lợi thế vị trí, mang lại tầm nhìn panorama hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm – những giá trị cảnh quan vốn là "hàng hiếm" tại khu vực trung tâm.

Căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao cùng với hệ nội thất đến từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu.

Cộng hưởng cùng hơn 12.000 m² diện tích mặt nước, cây xanh và hơn 50 tiện ích như hồ bơi, spa, fitness, vườn thiền... Sunshine Sky City đang hiện thực hóa định hướng về một không gian sống vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn, vượt xa khái niệm căn hộ thông thường.

Một góc tiện ích cảnh quan sang trọng của dự án

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, Sunshine Sky City còn tạo khác biệt bằng chất lượng sản phẩm đã hiện hữu. Tòa Sky 1 đã đi vào vận hành ổn định, trở thành "thước đo" trực tiếp cho chất lượng bàn giao và tiêu chuẩn vận hành - điều này giúp khách hàng có thể đánh giá dự án bằng trải nghiệm thực. Trong khi đó, cụm Sky 2, 3 và 4 sẽ bàn giao từ cuối Quý 3/2026. Đáng chú ý, phân khu Thịnh Vượng đang ở giai đoạn đầu ra mắt, tạo lợi thế đáng kể về lựa chọn sản phẩm, mức giá và chính sách trước khi các tòa tháp dần thành hình.