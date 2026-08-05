Pearl Residence: Thời điểm lý tưởng sở hữu tài sản ven biển, sẵn sàng khai thác ngay

Là tổ hợp căn hộ ven biển tại Cửa Lò sở hữu lâu dài và đang bàn giao, Pearl Residence đáp ứng đồng thời các tiêu chí về giá trị sử dụng, hiệu quả khai thác và tiềm năng tích lũy dài hạn.

Lợi thế khai thác từ vị trí trung tâm đô thị biển

Cửa Lò - một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đang trở thành thỏi nam châm hút khách mạnh mẽ với chiến lược du lịch 4 mùa. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó có 1,832 triệu lượt khách lưu trú. Sự tăng trưởng vượt bậc này kéo theo nhu cầu lưu trú chất lượng cao vô cùng lớn, mở ra cơ hội khai thác tối ưu cho Pearl Residence. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Cửa Lò và liền kề Quảng trường Bình Minh sôi động quanh năm, dự án sở hữu lợi thế trực diện để đón dòng khách dồi dào, khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội trên thị trường bất động sản cho thuê.

Thêm vào đó, kết nối thuận tiện giữa Cửa Lò và trung tâm Vinh giúp dự án mở rộng tệp khách hàng, từ du khách nghỉ dưỡng đến doanh nhân, chuyên gia và nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày. Nhờ đó, căn hộ có thể được khai thác linh hoạt theo nhiều mô hình, phù hợp với diễn biến của thị trường và mục tiêu đầu tư của từng nhà đầu tư.

Bên cạnh tiềm năng khai thác, Pearl Residence còn đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng hoàn thiện căn hộ làm nơi an cư, nghỉ dưỡng hoặc đưa vào khai thác kinh doanh theo kế hoạch tài chính và mục tiêu nắm giữ tài sản.

Quỹ căn bàn giao ngay: Sở hữu lâu dài, sẵn sàng khai thác

Pearl Residence đang bước vào giai đoạn bàn giao những căn hộ cuối với số lượng ngày càng giới hạn. Tại thời điểm này, khách hàng có thể trực tiếp tham quan, kiểm chứng chất lượng và cảm nhận không gian sống thực tế tại dự án thay vì phải chờ đợi. Với nhà đầu tư tìm kiếm tài sản tạo dòng tiền, lợi thế bàn giao ngay giúp đưa căn hộ sớm đi vào vận hành và tối ưu hiệu quả khai thác.

Giá trị độc bản của Pearl Residence được khẳng định bởi đây là tổ hợp căn hộ ven biển tại Cửa Lò có quyền sở hữu lâu dài. Nền tảng pháp lý vững chắc mang lại sự an tâm trong quá trình nắm giữ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các phương án khai thác và chuyển nhượng trong tương lai.

Trên chiều dài khoảng 12 km bờ biển Cửa Lò, quỹ đất ven biển ngày càng hữu hạn. Chính bối cảnh đó đã khiến nguồn cung căn hộ hội tụ đồng thời ba yếu tố: vị trí trung tâm, sở hữu lâu dài và bàn giao ngay trở nên đặc biệt khan hiếm. Vì vậy, việc sở hữu một tài sản truyền đời có khả năng khai thác ngay tại tâm điểm phố biển đang trở thành cơ hội giới hạn, khi quỹ căn cuối cùng tại Pearl Residence đang bước vào giai đoạn dứt điểm.

Những căn hộ cuối cùng được bàn giao giúp nhà đầu tư nhanh chóng đưa tài sản vào vận hành

Nhằm tri ân khách hàng lựa chọn Pearl Residence, chủ đầu tư triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng "Tân gia hạnh phúc – Sung túc lộc tài" với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn:

1 Giải đặc biệt: 1 xe Honda City G trị giá 499.000.000 VNĐ

1 Giải nhất: 1 chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 30.000.000 VNĐ

3 Giải khuyến khách: 1 TV Sony 55 inch trị giá 15.000.000VNĐ

Bên cạnh đó chính sách bán hàng cũng mang đến sự hỗ trợ tài chính linh hoạt: Khách hàng được hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ, lãi xuất 0% trong tối đa 15 tháng. Khách hàng không tham gia chương trình HTLS, khi thanh toán theo tiến độ được chiết khấu 4,5% giá bán căn hộ.

Cùng định hướng đầu tư hạ tầng và phát triển du lịch biển của địa phương, Pearl Residence sở hữu nền tảng để gia tăng giá trị theo nhịp phát triển của đô thị. Quỹ căn cuối cùng, pháp lý sở hữu lâu dài và khả năng khai thác ngay tạo nên cơ hội cho khách hàng đang tìm kiếm một tài sản ven biển vừa phục vụ nhu cầu sử dụng, vừa hướng tới dòng tiền và giá trị tích lũy bền vững.