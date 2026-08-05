Xu hướng mới tại Bắc Ninh: Căn hộ 2 phòng ngủ hấp dẫn trong cuộc đua dòng tiền

Bắc Ninh - "mỏ vàng" của bất động sản cho thuê chuyên gia

Trong những năm gần đây Bắc Ninh nổi lên như một thị trường bất động sản đầy tiềm năng. Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc, Bắc Ninh hiện quy tụ hàng loạt tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn, Goertek, Amkor... cùng hệ thống khu công nghiệp liên tục mở rộng trong những năm gần đây. Đi cùng với dòng vốn FDI là cộng đồng đông đảo chuyên gia, kỹ sư và quản lý nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống, làm việc dài hạn. Theo ghi nhận, Bắc Ninh hiện có hơn 21.000 chuyên gia và lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

Khác với nhóm khách thuê ngắn hạn, cộng đồng chuyên gia quốc tế có nhu cầu lưu trú từ vài tháng đến nhiều năm. Phần lớn chi phí thuê nhà được doanh nghiệp chi trả hoặc hỗ trợ, vì vậy nhóm khách này thường ưu tiên chất lượng sống, vị trí và khả năng kết nối hơn là mức giá thấp nhất.

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu xem Bắc Ninh là một trong những "mỏ vàng" mới của bất động sản dòng tiền, nơi lợi nhuận được tạo ra từ nhu cầu ở thực thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Nhưng không phải căn hộ nào cũng khai thác được "mỏ vàng" này. Trong nhiều năm, Studio và căn hộ một phòng ngủ luôn được xem là lựa chọn quen thuộc của nhà đầu tư nhờ tổng vốn thấp và khả năng tiếp cận dễ dàng. Tuy nhiên, khi cơ cấu khách thuê thay đổi, cách tính toán hiệu quả đầu tư cũng bắt đầu khác đi.

Thực tế tại Bắc Ninh cho thấy khoảng cách diện tích giữa căn hộ một phòng ngủ và hai phòng ngủ tại nhiều dự án không quá lớn. Trong khi đó, đơn giá tính trên mét vuông của căn hộ hai phòng ngủ thường thấp hơn, khiến tổng mức đầu tư chỉ chênh lệch một khoản vốn không đáng kể. Đổi lại, nhà đầu tư sở hữu thêm một phòng ngủ độc lập.

Phối cảnh phòng ngủ căn 2PN Mangala Complex

Theo ghi nhận từ các đơn vị môi giới, hành vi thuê nhà của chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh cũng đã thay đổi rõ rệt trong vài năm gần đây. Nếu trước đây khách thuê chủ yếu là chuyên gia độc thân hoặc người sang Việt Nam công tác ngắn hạn, thì hiện nay ngày càng nhiều quản lý cấp cao đưa cả gia đình sang sinh sống. Bên cạnh đó, các nhóm kỹ sư nước ngoài cũng có xu hướng thuê chung một căn hộ để vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo đảm mỗi người đều có không gian riêng.

Ông V.T. Hùng, môi giới cho thuê tại Royal Homes, cho biết sự thay đổi này khiến nhu cầu thị trường dịch chuyển khá rõ.

"Khoảng hai năm trở lại đây, lượng khách tìm thuê căn hộ hai phòng ngủ ở Bắc Ninh tăng lên đáng kể. Không chỉ các gia đình chuyên gia mà cả nhóm kỹ sư nước ngoài cũng ưu tiên loại hình này vì vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa tối ưu chi phí. Đây cũng là phân khúc có tỷ lệ lấp đầy tốt và thường gắn với các hợp đồng thuê dài hạn", ông Hùng nói.

Sự thay đổi của thị trường cũng khiến nhiều nhà đầu tư điều chỉnh cách lựa chọn sản phẩm. Anh N.Đ. Nghĩa, một nhà đầu tư căn hộ cho thuê tại Hà Nội, cho rằng điều quyết định hiệu quả đầu tư không còn là tổng vốn ban đầu, mà là khả năng tạo dòng tiền của tài sản trong suốt quá trình khai thác. "Khoản vốn bỏ thêm để mua căn hộ hai phòng ngủ thực tế không lớn. Nhưng đổi lại, mình có thêm một phòng ngủ, đồng nghĩa mở rộng tệp khách thuê và nâng giá trị hợp đồng. Xét trong chu kỳ đầu tư dài hạn, phần chênh lệch dòng tiền tạo ra lớn hơn rất nhiều so với phần vốn tăng thêm", ông Nghĩa nói.

Mangala Complex: Được thiết kế để đón đúng nguồn cầu của thị trường

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp và thu hút dòng vốn FDI, Mangala Complex được phát triển theo định hướng phục vụ chính cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ quản lý đang làm việc tại khu vực.

Đáng chú ý, Mangala Complex phát triển tới 414 căn hộ hai phòng ngủ, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm của dự án. Điều này cho thấy ngay từ giai đoạn quy hoạch, chủ đầu tư đã định hướng phát triển dựa trên nhu cầu thực của nhóm khách thuê chủ lực tại Bắc Ninh, thay vì ưu tiên các căn hộ diện tích nhỏ như xu hướng phổ biến trên thị trường.

Layout căn 2PN Mangala Complex

Với nhà đầu tư, việc dự án sở hữu quỹ căn 2 phòng ngủ quy mô lớn không chỉ mở rộng cơ hội lựa chọn về tầng, hướng, vị trí hay yếu tố phong thủy, mà còn giúp dễ dàng xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với từng mục tiêu khai thác. Quan trọng hơn, khi nguồn cung được thiết kế đúng với nhu cầu của cộng đồng chuyên gia và quản lý nước ngoài, khả năng lấp đầy cũng như tính thanh khoản của sản phẩm được kỳ vọng duy trì ở mức cao hơn trong dài hạn.

Về phía khách thuê, căn hộ hai phòng ngủ đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau: từ chuyên gia đưa gia đình sang sinh sống, nhóm kỹ sư thuê chung để tối ưu chi phí, đến các doanh nghiệp thuê nguyên căn làm nơi lưu trú cho nhân sự cấp cao. Chính sự đa dạng về tệp khách hàng giúp sản phẩm không phụ thuộc vào một nhóm người thuê duy nhất, qua đó tạo nền tảng cho dòng tiền ổn định và bền vững hơn.

Bên cạnh lợi thế về quỹ căn 2 phòng ngủ lớn, Mangala Complex còn khẳng định sức hút nhờ vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng. Nhờ kết nối giao thông thuận tiện với Hà Nội, sân bay cùng hệ thống cao tốc huyết mạch, dự án tạo nền tảng vững chắc để thu hút và giữ chân cộng đồng chuyên gia, quản lý lưu trú dài hạn. Đặc biệt, việc phát triển theo mô hình Industrial Hub Living kết hợp giữa hệ tiện ích nội khu đồng bộ và phố thương mại Downtown đã mang đến một không gian "Live - Work - Play" trọn vẹn, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu từ sinh hoạt, mua sắm đến thể thao, giải trí của lực lượng lao động chất lượng cao.

Có thể nói, nếu Bắc Ninh đang nổi lên như một "mỏ vàng" của thị trường căn hộ cho thuê chuyên gia, thì loại hình căn 2PN tại Mangala Complex chính là lựa chọn tối ưu đón đầu nguồn cầu này. Đây không chỉ là giải pháp an cư hoàn hảo cho lực lượng lao động chất lượng cao, mà còn là bảo chứng cho dòng tiền cho thuê ổn định cùng tiềm năng gia tăng giá trị tài sản bền vững.