Bắt nữ giám đốc công ty BĐS từng phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn suốt 9 năm sau khi lừa đảo chiếm đoạt gần 26,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Thị Lựu (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin từ trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 27/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an phường Tân Mỹ (TPHCM) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1983) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ.

Trước đó, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu, Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê (địa chỉ số 296 Lê Duẩn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng số tiền hơn 26,598 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trước thời điểm thi hành các quyết định tố tụng, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn.

Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định truy nã đối với bị can. Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau gần 9 năm kiên trì xác minh, truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản; đồng thời tuyệt đối không tiếp tay, che giấu hoặc bao che cho các đối tượng phạm tội.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc biết thông tin về đối tượng truy nã, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định. Đối với các đối tượng đang bị truy nã, cần sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.