Hai tuyến cao tốc do Liên danh T&T, Tập đoàn Sơn Hải đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam nhận chỉ đạo mới

Chiều ngày 04/8/2026, Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo phương án bố trí tái định cư đối với 02 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng phương án bố trí tái định cư phục vụ triển khai 02 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, gồm: Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.﻿

Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài gần 65 km, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 402 ha, ảnh hưởng đến 958 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Qua rà soát bước đầu, các địa phương dự kiến có khoảng 158 hộ thuộc diện bố trí tái định cư.﻿

Còn dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài hơn 73 km, diện tích thu hồi trên 621 ha, ảnh hưởng đến 2.538 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy, khoảng 271 hộ có nhu cầu bố trí tái định cư, tập trung tại các địa phương có dự án đi qua, như: Xã Bảo Lâm, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội và Hiệp Thạnh.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, song song với việc rà soát nhu cầu tái định cư, đơn vị này đã tích cực phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan chuyên môn để xác minh hiện trạng đất ở, nhà ở, điều kiện tái định cư của các hộ dân, đồng thời hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành việc xác nhận hồ sơ, tạo cơ sở để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với tình hình thực tế.

Nhiều khu tái định cư đang được Chủ đầu tư tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước và các hạ tầng thiết yếu khác nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư cho người dân. Nổi bật là khu tái định cư tại các xã: Đạ Huoai, Bảo Lâm 1, phường B'Lao, Hòa Ninh, Di Linh, Hiệp An 1; trong đó, có một số khu tái định cư dự kiến sẽ bàn giao cho các hộ dân trong năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan hoàn thành báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2026 phương án bố trí tái định cư đối với 02 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Trong đó, báo cáo phải làm rõ nhu cầu tái định cư và nhu cầu đất ở của từng địa phương; xây dựng phương án bố trí tái định cư của từng địa phương; làm việc với các địa phương có nhu cầu tái định cư để ký biên bản giữa các bên liên quan… phương án tái định cư phải được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương làm việc với các Sở, ban, ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các khu tái định cư cho người dân thuộc 02 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; bổ sung vào quy hoạch đối với khu vực có nhu cầu về đất ở, khu đất dự kiến bố trí tái định cư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Được biết, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương được đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Liên danh Tập đoàn T&T – Phương Trang – Phương Thành là nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 17.718 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được vận hành, thu phí trong 19 năm 10 tháng trước khi chuyển giao cho Nhà nước quản lý.﻿

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư được khởi công vào ngày 19/12/2025. Đây là tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, đồng thời được đánh giá là tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam.﻿