Đặc khu lớn nhất Việt Nam sắp có nhà hát hơn 4.000 chỗ, lớn hơn cả nơi trao giải Oscar tại Mỹ

Nhà biểu diễn đa năng thuộc Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sau hơn một năm thi công. Dự kiến bàn giao vào đầu năm 2027, đây sẽ là một trong những công trình quy mô lớn nhất phục vụ hội nghị, biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Khởi công từ tháng 7/2025, công trình hiện đã hoàn thành khoảng 97% phần kết cấu bê tông cốt thép và đang hoàn thiện hệ thống cơ điện. Nhà hát có diện tích mái khoảng 17.200 m2, đường kính 148 m, gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm, với sức chứa 4.030 chỗ ngồi. Quy mô này lớn hơn cả Nhà hát Dolby (Mỹ) - nơi thường diễn ra lễ trao giải Oscar.

Điểm đặc biệt của công trình không nằm ở quy mô mà ở cách lồng ghép các yếu tố văn hóa Việt Nam vào kiến trúc. Thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên”, trong đó hình ảnh 50 người con theo cha xuống biển được thể hiện qua 50 cột trụ bao quanh công trình. Các hàng cột cũng gợi liên tưởng đến lũy tre làng - biểu tượng quen thuộc của sự bền bỉ và gắn kết trong văn hóa Việt.

Toàn bộ công trình sử dụng nhiều đường cong mềm mô phỏng sóng biển, hình ảnh rồng và bọc trăm trứng thay vì tái hiện bằng các chi tiết trang trí trực diện. Theo đơn vị thiết kế, câu chuyện nguồn cội được kể thông qua chính ngôn ngữ kiến trúc, từ hình khối đến không gian.

Không gian bên trong tiếp tục khai thác các chất liệu văn hóa Việt. Hành lang bao quanh được thiết kế như hiên nhà truyền thống, vừa tạo vùng đệm thích ứng với khí hậu nhiệt đới, vừa có thể trở thành không gian trưng bày nghệ thuật.

Lối vào tầng một lấy cảm hứng từ viên ngọc trai - sản vật nổi tiếng của Phú Quốc. Tầng hai sử dụng những đường nét mô phỏng sóng biển, kết hợp các tác phẩm sơn mài và chi tiết gợi hình ảnh làng quê Việt Nam.

Trung tâm của công trình là khán phòng chính, dự kiến mang tên Hùng Vương. Không gian sử dụng tông đỏ Bordeaux kết hợp vàng champagne, trong khi hệ trần được tạo hình gợi mái ngói truyền thống. Trên các mảng tường và cửa khu vực VIP xuất hiện nhiều họa tiết lấy cảm hứng từ vảy rồng và hoa văn trống đồng.

Theo kế hoạch, nhà biểu diễn đa năng sẽ là địa điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật, hội nghị, triển lãm và những sự kiện quốc tế lớn khi Phú Quốc đăng cai APEC 2027. Sau hội nghị, công trình tiếp tục phục vụ các hoạt động văn hóa, du lịch và sự kiện quy mô lớn của địa phương.

Thay vì chỉ tạo nên một không gian biểu diễn hiện đại, công trình hướng tới việc kể câu chuyện về lịch sử, truyền thuyết và bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua kiến trúc, để mỗi du khách khi bước qua những hàng cột, các đường cong mô phỏng biển và tiến vào khán phòng đều có thể cảm nhận được những lớp ý nghĩa gắn với cội nguồn dân tộc.