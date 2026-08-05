Lợi nhuận 'khủng' của doanh nghiệp bất động sản

Doanh thu tài chính đột biến

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group - mã chứng khoán: DIG) đạt doanh thu thuần quý II năm nay hơn 610 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lãi ròng hơn 140 tỷ đồng, gần gấp 3 lần. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 39% về 6,9%.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp DIG tạo ra không đủ trả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. DIC Corp có lãi chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính đột biến, đồng thời lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

DIC Group có lãi chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Cụ thể, tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của DIG tăng từ gần 2.500 tỷ đồng vào cuối quý I lên gần 5.600 tỷ đồng. Phần lớn mức tăng nằm ở tiền gửi có kỳ hạn. Điều này giúp khoản lãi tiền gửi và cho vay trong quý II lên hơn 76 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ. DIG còn ghi nhận gần 40 tỷ đồng từ bán các khoản đầu tư và 40 tỷ đồng lợi nhuận tại công ty liên doanh, liên kết.

Tương tự, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) có doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên hơn 474 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ, gần như toàn bộ đến từ lãi thanh lý khoản đầu tư, giúp Phát Đạt lãi ròng gần 81 tỷ đồng, tăng 24%.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn im ắng. Trong quý II, PDR đạt doanh thu thuần hơn 53 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ nhưng phần lớn đến từ mảng cung cấp dịch vụ, trong khi doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ hơn 2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần Phát Đạt gần 158 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. Nhờ thoái vốn, lợi nhuận ròng tăng 84%, lên 213 tỷ đồng.

Bất động sản Phát Đạt có doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên hơn 474 tỷ đồng trong quý II.

Quý II năm nay, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đạt doanh thu thuần hơn 1.500 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Nhờ đó, lãi ròng đạt gần 970 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 160 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 5.100 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1.770 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 nhưng doanh thu mới đạt 22%.

Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân chính giúp lợi nhuận tăng trưởng là doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính đạt gần 2.600 tỷ đồng - chủ yếu đến từ lãi cho vay, hợp tác đầu tư và lãi phát sinh từ thoái vốn công ty con.

Bán cổ phần

Lợi nhuận ròng quý II của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) tăng lên gần 750 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng không đến từ hoạt động bán bất động sản mà chủ yếu nhờ khoản doanh thu tài chính tăng đột biến, lên hơn 906 tỷ đồng, gấp 216 lần cùng kỳ.

Theo KDH, nguồn thu này phát sinh sau khi công ty hoàn tất chuyển nhượng 2% vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới vào ngày 23/6 với giá hơn 68 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của KDH giảm từ gần 51% xuống 48,95%, đưa Bình Trưng Mới trở thành công ty liên kết. Từ giao dịch này, Khang Điền ghi nhận hơn 896 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Trái ngược với mức tăng đột biến của lợi nhuận, hoạt động kinh doanh cốt lõi của KDH tiếp tục kém khả quan. Quý II năm nay, Khang Điền chỉ ghi nhận gần 239 tỷ đồng doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, do hàng bán bị trả lại gần 78 tỷ đồng nên doanh thu thuần chỉ còn gần 161 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ và xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua. Nguồn thu chủ lực từ chuyển nhượng bất động sản cũng giảm 86%, còn hơn 140 tỷ đồng, thấp nhất kể từ quý II/2022.

Động lực tăng trưởng của KDH không đến từ hoạt động bán bất động sản mà chủ yếu nhờ khoản doanh thu tài chính tăng đột biến.

Lũy kế 6 tháng, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần hơn 440 tỷ đồng, giảm 75%. Ngược lại, lợi nhuận ròng hơn 1.030 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Như vậy sau nửa đầu năm, KDH mới đạt được 11% kế hoạch doanh thu nhưng đã thực hiện 73% mục tiêu lợi nhuận.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đạt doanh thu thuần chỉ hơn 11 tỷ đồng trong quý II, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước, gần như toàn bộ đến từ mảng bán điện còn bất động sản "trắng" doanh thu.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý vừa qua hơn 24 tỷ đồng, tăng tới 53% khiến hoạt động kinh doanh thuần lỗ hơn 30 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác gần 920 tỷ đồng, trong đó hơn 900 tỷ đồng phát sinh từ việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện đã giúp QCG đạt lãi ròng hơn 165 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu QCG đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ do công ty ít bàn giao căn hộ cho khách hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 230 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ.