Giá trị đầu tư bền vững bắt đầu từ năng lực vận hành của bất động sản

Khi giá trị bất động sản không còn đến từ chu kỳ thị trường

Sự phát triển của hạ tầng vẫn luôn là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản. Những tuyến đường mới, các trục giao thông huyết mạch hay hệ thống metro thường mở ra dư địa tăng trưởng cho cả khu vực.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những dự án sở hữu vị trí thuận lợi nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sức hấp thụ, trong khi nhiều dự án khác liên tục gia tăng giá trị nhờ khả năng thu hút cư dân, hình thành cộng đồng và duy trì hoạt động kinh tế ngay bên trong dự án.

Điều đó cho thấy vị trí và hạ tầng là điều kiện cần nhưng chưa phải điều kiện đủ để duy trì giá trị của một dự án. Khi những lợi thế này dần phản ánh vào mặt bằng giá, yếu tố quyết định giá trị của bất động sản không còn chỉ là khả năng đón đầu chu kỳ tăng trưởng, mà là khả năng tự tạo ra nhu cầu sử dụng thực và duy trì sức hút theo thời gian. Nói cách khác, năng lực vận hành chính là yếu tố giúp dự án tiếp tục tạo ra dòng người, thúc đẩy hoạt động khai thác và thương mại, từ đó củng cố thanh khoản và tạo dựng giá trị đầu tư bền vững theo thời gian.

Mô hình bất động sản đa công năng và bài toán vận hành cho bất động sản

Trong bối cảnh đó, bất động sản đa công năng (mixed-use) ngày càng được xem là lời giải cho bài toán phát triển bền vững của bất động sản. Giá trị cốt lõi của loại hình này không chỉ nằm ở việc tích hợp nhiều chức năng trong cùng một không gian, mà ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái vận hành khép kín, nơi nhà ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích bổ trợ lẫn nhau, liên tục tăng lưu lượng khách và duy trì nhu cầu sử dụng thực.

Là chung cư được phát triển theo mô hình mixed-use trong lòng đại đô thị Hinode Royal Park, The Flame Vine được quy hoạch để các thành tố này liên kết theo một cơ chế cộng hưởng. Khi cộng đồng cư dân hình thành và gia tăng, nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ sẽ tạo động lực cho hoạt động thương mại phát triển. Song song với đó, hệ thống thương mại, dịch vụ và tiện ích phong phú tiếp tục gia tăng sức hút của dự án, thu hút thêm cư dân và khách hàng. Vòng tuần hoàn này tạo nên động lực tăng trưởng nội tại, giúp The Flame Vine không chỉ duy trì giá trị mà còn có dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Mô hình mixed-use tại The Flame Vine tạo nền tảng hình thành nên nhịp giao thương và hoạt động thương mại.

The Flame Vine: Khi dòng người trở thành bảo chứng cho thanh khoản

Tại The Flame Vine, nguồn cầu ở thực được hình thành trên nền tảng cộng đồng cư dân hiện hữu của đại đô thị Hinode Royal Park và tiếp tục mở rộng khi hai tòa căn hộ đi vào vận hành. Dự án được thừa hưởng hệ tiện ích đồng bộ của đại đô thị, từ công viên cây xanh 16,7 ha, hồ điều hòa 6 ha, hệ thống giáo dục với Trường Mầm non Nhật Bản Hinode và Trường liên cấp Archimedes Hinode đến các tiện ích nội khu như bể bơi, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng. Những yếu tố này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn gia tăng sự gắn bó của cư dân, duy trì nhu cầu sử dụng dịch vụ thường xuyên trong dài hạn.

Hệ tiện ích nội khu góp phần nâng cao trải nghiệm sống và duy trì nguồn cầu ở thực.

Bên cạnh nguồn cầu ở thực, The Flame Vine còn sở hữu hai lớp tiện ích thương mại gồm hệ shophouse nội khu và hệ thương mại của toàn đại đô thị. Ngay tại dự án, khối đế thương mại ba tầng có thể vừa ở, vừa kinh doanh, tạo điều kiện phát triển đa dạng loại hình dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến đáp ứng các nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Khối đế thương mại tại The Flame Vine tạo nền tảng phát triển đa dạng loại hình dịch vụ.

Chỉ cách dự án khoảng 3-5 phút di chuyển, Hinode Mall tại phân khu The Wisteria là trung tâm thương mại năm tầng cấp đại đô thị, quy tụ các dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu của cư dân trong và ngoài khu đô thị.

Đặc biệt, lợi thế nằm trên mặt tiền Vành đai 3.5 cùng khả năng kết nối thuận tiện với Quốc lộ 32, Đại lộ Tây Thăng Long, tuyến metro số 3 đã hoạt động, tuyến metro số 7 trong quy hoạch giúp The Flame Vine mở rộng khả năng tiếp cận tới dòng khách từ khu vực phía Tây Hà Nội. Nhờ đó, dự án có thể đón thêm nguồn khách vãng lai, góp phần duy trì nhịp thương mại và dòng người ổn định trong quá trình vận hành.

Tại The Flame Vine, tài sản không còn giới hạn ở bất động sản nhà ở mà còn nằm trong hệ sinh thái vận hành liên tục.

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu ở thực, hệ thống thương mại và lợi thế kết nối tạo nên vòng vận hành khép kín, duy trì sức sống dự án và nền tảng thanh khoản dài hạn.

Giá trị của dự án vì thế không chỉ đến từ sản phẩm nhà ở, mà còn từ hệ sinh thái có khả năng tự vận hành, nơi nhu cầu sử dụng thực, hoạt động thương mại và khai thác cùng tạo nên giá trị đầu tư bền vững theo thời gian.