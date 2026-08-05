Ngắm toàn cảnh đô thị sinh thái 2 tỷ USD vừa được Sunshine Group khởi công trên sóng livestream NobleX Live ngày 6/8

Theo đó, vào 20h các ngày 5-7/8, NobleX Live trên ứng dụng NobleX App sẽ lần lượt giới thiệu Avenue - tổ hợp Compound Resort bên bến du thuyền thuộc phân khu Alluvia Sunshine Marina; Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông quy mô gần 250ha vừa được Sunshine Group khởi công; và Sunshine Sky City - Tổ hợp Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ "chuẩn khách sạn" ven sông liền kề Phú Mỹ Hưng.

Bên cạnh việc mang đến góc nhìn toàn diện về các dự án đang thu hút sự quan tâm của thị trường, chuỗi livestream còn dành riêng nhiều ưu đãi cho khách hàng giao dịch với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, phiên giới thiệu Noble Rivera sẽ có sự đồng hành của MC Mai Ngọc, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của chuỗi phát sóng tuần này.

20h ngày 5/8: Avenue – tổ hợp Compound Resort bên bến du thuyền 5 sao

Phối cảnh tổ hợp Avenue

Mở đầu chuỗi livestream tuần này là Avenue - tổ hợp căn hộ Compound Resort bên bến du thuyền thuộc phân khu Alluvia Sunshine Marina. Được quy hoạch như một Compound Resort khép kín gồm 5 tòa tháp, dự án tích hợp không gian sống, thương mại, giải trí và hệ tiện ích wellness quy mô lớn ngay trong nội khu. Điểm nhấn là tổ hợp Alluvia Onsen Center cùng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe bên mạch khoáng nóng tự nhiên hiếm có ven sông Hồng của đại đô thị Alluvia City, mang đến trải nghiệm sống khép kín theo chuẩn resort 5 sao.

Tọa lạc trên trục Vành đai 3.5, kế cận cầu Ngọc Hồi và hành lang phát triển ven sông Hồng, Avenue có khả năng kết nối thuận tiện tới khu vực trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 20 phút di chuyển. Tổ hợp cũng sở hữu vị trí dễ dàng tiếp cận bến du thuyền và tuyến Metro số 8 trong tương lai, gia tăng lợi thế về kết nối và tiềm năng phát triển.

20h ngày 6/8: Đại đô thị sinh thái ven sông Noble Rivera

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tuần này là phiên livestream giới thiệu Noble Rivera với sự đồng hành của MC Mai Ngọc. Đây là đại đô thị sinh thái ven sông vừa được Sunshine Group chính thức khởi công ngày 1/8 với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, quy mô gần 250ha.

Noble Rivera được khởi công ngày 1-8

Tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long và Quốc lộ 32, từ Noble Rivera chỉ mất 15 phút tới Hồ Tây, 20 phút tới Mỹ Đình và khoảng 30 phút tới Hồ Hoàn Kiếm hoặc sân bay Nội Bài. Không chỉ nổi bật bởi quy mô, dự án còn gây chú ý khi sở hữu hơn 11km mặt tiền ven sông, 14 hồ nội khu, hình thành hệ sinh thái mặt nước hiếm có tại phía Tây Thủ đô.

Noble Rivera kiến tạo những dinh thự ven sông độc đáo bậc nhất phía Tây Thủ đô

Dự án phát triển gần 2.000 dinh thự diện tích lớn nhất tới 2.000 - 2.500m², phong cách châu Âu cổ điển kết hợp tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi riêng, sân vườn, không gian wellness chuẩn resort.

Song hành với bộ sưu tập dinh thự là hệ tiện ích quy mô lớn gồm tuyến cảnh quan ven sông dài 11km, clubhouse 5 sao, quảng trường nhạc nước, trường học chuẩn quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng hàng chục tiện ích wellness, văn hóa, thể thao và giải trí…, kiến tạo nên điểm đến mới phía Tây Hà Nội.

20h ngày 7/8: Sunshine Sky City cùng chuẩn sống wellness bên sông

Khép lại chuỗi NobleX Live tuần này là Sunshine Sky City - tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ ven sông liền kề Phú Mỹ Hưng. Tọa lạc tại giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, dự án gồm 9 tòa tháp cao 26-38 tầng với mật độ xây dựng chỉ khoảng 29,5%, hơn 12.000m² cây xanh, mặt nước được bố trí xuyên suốt nội khu, kiến tạo không gian sống theo định hướng wellness.

100% căn hộ sở hữu logia riêng, kết hợp thiết kế tối ưu công năng, trần cao và hệ cửa kính lớn nhằm tăng khả năng đón sáng, thông gió tự nhiên, cùng tiêu chuẩn bàn giao liền tường từ nhiều thương hiệu quốc tế như Atlas Concorde, Marazzi, Häfele, Bosch, Duravit, Grohe, Kohler và Hansgrohe…hoặc tương đương.

Phối cảnh dự án Sunshine Sky City

Cùng với tiến độ thi công được đẩy mạnh, Sunshine Sky City đang áp dụng chính sách bán hàng đáng chú ý khi khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 600 triệu đồng vốn ban đầu để sở hữu căn hộ cao cấp, đồng thời được hưởng mức chiết khấu lên tới 18%.

Giao dịch ngay trên livestream, nhận ưu đãi tới 300 triệu đồng

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, NobleX Live tiếp tục mang đến loạt chính sách dành riêng cho khách hàng giao dịch trong thời gian phát sóng.

Theo đó, khách hàng giao dịch trong thời gian diễn ra livestream có cơ hội nhận quà tặng lên tới 300 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán, và lên tới 200 NobleX Point cho mỗi sản phẩm.

Song song là chuỗi minigame trên NobleX App với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, từ NobleX Point đến thẻ KienlongBank Visa Elite.

Đặc biệt, chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu chính sách tri ân khách hàng với Voucher NobleX Point, cho phép thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản theo quy định danh mục dự án áp dụng trên hệ sinh thái NobleX.

Livestream NobleX Live của Sunshine Group được phát định kỳ hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng NOBLEX App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), tiếp sóng trên trang Fanpage NobleX Group và Fanpage dự án.

Tải và cài đặt NOBLEX App tại đây

Fanpage: https://www.facebook.com/NOBLEXGROUPOfficial

Website: https://noblex.vn/