Từ "lướt sóng" đến đầu tư khai thác: Căn hộ hoàn thiện gia tăng sức hút

Thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá trong tương lai, nhiều nhà đầu tư ưu tiên những căn hộ có thể nhanh chóng đưa vào vận hành, vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa tạo nguồn thu từ hoạt động cho thuê.

Khả năng khai thác trở thành tiêu chí khi lựa chọn bất động sản

Sau nhiều năm thị trường tăng trưởng theo chu kỳ, tư duy đầu tư bất động sản đang có sự thay đổi. Nếu trước đây nhiều người lựa chọn sản phẩm với kỳ vọng tăng giá trong tương lai, thì hiện nay khả năng khai thác giá trị thực được đặt lên hàng đầu.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy đa phần người mua ưu tiên chọn những sản phẩm để ở và khai thác ngay.

Điều này được phản ánh trong Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý I/2026 của Batdongsan.com.vn. Kết quả khảo sát cho thấy 64% người tham gia ưu tiên những sản phẩm có thể phục vụ mục đích để ở hoặc tạo nguồn thu ngay sau khi sở hữu. Trong khi đó, chỉ 25% lựa chọn bất động sản có mức giá thấp hơn; các tiêu chí như dịch chuyển ra xa trung tâm hoặc giữ nguyên cách lựa chọn trước đây chỉ chiếm 6% và 4%.

Những con số trên cho thấy yếu tố quyết định không còn nằm ở mức giá đơn thuần mà chuyển sang khả năng phát huy giá trị của tài sản. Sự thay đổi này phản ánh tâm lý đầu tư thận trọng hơn sau giai đoạn thị trường nhiều biến động. Thay vì "để tiền nằm chờ" trong các dự án còn nhiều năm mới hoàn thiện, không ít nhà đầu tư mong muốn tài sản sớm tạo ra giá trị sử dụng hoặc dòng tiền ổn định nhằm tối ưu hiệu quả vốn. Một căn hộ có thể đưa vào vận hành trong thời gian ngắn giúp chủ sở hữu chủ động kế hoạch an cư hoặc nhanh chóng tiếp cận thị trường cho thuê.

Bên cạnh lợi thế về thời gian, các dự án đã hình thành còn mang đến cơ hội quan sát trực tiếp chất lượng công trình, cách tổ chức không gian, hệ thống tiện ích cũng như môi trường sống. Điều này cũng góp phần giảm thiểu rủi ro so với việc chỉ xem dự án thông qua phối cảnh hoặc thông tin giới thiệu, từ đó người mua có thêm cơ sở để đánh giá giá trị thực của bất động sản trước khi quyết định xuống tiền.

Đối với hoạt động đầu tư, sản phẩm chuẩn bị bàn giao còn tạo điều kiện rút ngắn vòng quay vốn. Khi lượng cư dân ngày càng đông, hạ tầng tiếp tục hoàn thiện và các hoạt động kinh tế phát triển, bất động sản vừa có khả năng mang lại nguồn thu từ cho thuê, vừa mở ra dư địa tăng giá trong trung và dài hạn.

Maison Grand đáp ứng bài toán an cư và đầu tư

Tại Phú Mỹ, TP.HCM, Maison Grand là một trong những dự án căn hộ đã hoàn thiện phần lớn công trình, đang hoàn tất các hạng mục cuối để bàn giao, được thị trường quan tâm khi đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và khai thác cho thuê. Lợi thế pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công được đảm bảo cùng định hướng phát triển phục vụ cộng đồng chuyên gia giúp dự án phù hợp với xu hướng lựa chọn của nhiều khách hàng hiện nay.

Phú Mỹ hiện là trung tâm công nghiệp - cảng biển của khu vực phía Nam với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải cùng mạng lưới doanh nghiệp logistics, sản xuất và dịch vụ đang hoạt động. Sự hiện diện của các doanh nghiệp trong và ngoài nước không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn hình thành cộng đồng lao động trình độ cao sinh sống, làm việc lâu dài, tạo nền tảng cho nhu cầu nhà ở chất lượng ngày càng gia tăng.

Đáp ứng nhu cầu này, Maison Grand được phát triển theo định hướng căn hộ có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi bàn giao. Các căn hộ hoàn thiện với nội thất Anabuki (Nhật Bản), tối ưu công năng và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu an cư hoặc khai thác cho thuê.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư hệ thống tiện ích gồm hồ bơi, phòng gym, công viên nội khu, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích thương mại - dịch vụ ngay trong khuôn viên. Hệ tiện ích hoàn chỉnh giúp nâng cao trải nghiệm cư dân, đồng thời gia tăng sức hút đối với khách thuê làm việc dài hạn tại Phú Mỹ.

Không gian hồ bơi nội khu kết hợp khu vực thư giãn, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và rèn luyện sức khỏe hằng ngày.

Khác với những dự án còn trong quá trình thi công, Maison Grand cho phép chủ sở hữu đưa căn hộ vào vận hành ngay sau khi nhận bàn giao. Điều này đồng nghĩa với việc không phải chờ thêm nhiều tháng hoặc nhiều năm để tài sản bắt đầu tạo ra giá trị. Đối với khách hàng mua để ở, việc chuyển về sinh sống có thể thực hiện ngay sau khi nhận bàn giao. Với nhóm đầu tư, căn hộ có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn khách thuê là chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển và doanh nghiệp logistics trên địa bàn. Việc nguồn cầu thuê đã hiện hữu tại khu vực giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm khách thuê, đồng thời tạo điều kiện để căn hộ sớm hình thành dòng tiền sau khi bàn giao.

Maison Grand hiện có mức giá từ 33 triệu đồng/m², cùng phương thức thanh toán chỉ từ 15% để nhận nhà. Chủ đầu tư đồng thời triển khai chương trình cam kết cho thuê trong 6 tháng, hỗ trợ chủ sở hữu trong giai đoạn đầu khai thác căn hộ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết Maison Grand được phát triển dựa trên đặc điểm của thị trường Phú Mỹ, nơi nhu cầu thuê đến từ hoạt động sản xuất, công nghiệp và logistics thay vì chỉ phụ thuộc vào yếu tố đầu cơ. Đây cũng là cơ sở để dự án hướng đến cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Theo đánh giá của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, khi hiệu quả khai thác và tốc độ đưa tài sản vào vận hành ngày càng được coi trọng, các dự án chuẩn bị bàn giao sẽ tiếp tục có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi, những sản phẩm này còn tận dụng được nguồn cầu thuê hiện hữu, đồng thời tạo nền tảng để gia tăng giá trị theo quá trình phát triển của hạ tầng và kinh tế địa phương. Với những lợi thế về tiến độ, vị trí và định hướng phát triển gắn với nhu cầu ở thực của đội ngũ chuyên gia, Maison Grand là một trong những dự án đón đầu xu hướng đầu tư chú trọng dòng tiền và giá trị khai thác tại Phú Mỹ.