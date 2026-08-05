Siêu dự án đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam đạt cộc mốc quan trọng

Theo thông tin từ Trang thông tin điện tử phường Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), phường Uông Bí vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 15 hộ gia đình có đất, tài sản thuộc phạm vi thu hồi để thực hiện Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng, diện tích thu hồi 0,99ha.

Theo thống kê, dự án đi qua địa bàn phường Uông Bí có tổng diện tích dự kiến phải giải phóng mặt bằng (GPMB) 31,53ha, trong đó có 1,47ha đất ở, 13,81ha đất trồng cây hằng năm, 15,57ha đất nông nghiệp còn lại và 0,68ha đất khác. Dự án ảnh hưởng đến 260 trường hợp, gồm 257 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức; dự kiến bố trí tái định cư cho 75 hộ dân.

Đến nay, phường đã hoàn thành kiểm đếm hiện trạng, tài sản trên đất đối với 257/257 hộ gia đình, cá nhân, tương ứng 431 thửa đất và 80 ngôi mộ.

Cùng với đó, phường đã hoàn thành xét duyệt nguồn gốc đất cho 230/260 trường hợp, tương ứng 392 thửa đất với diện tích 27,79ha; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 110 trường hợp.

Trước đó, 12 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tự nguyện bàn giao 0,96ha đất trồng lúa để phục vụ triển khai dự án.

Việc chi trả tiền bồi thường cho 15 hộ dân đầu tiên là dấu mốc quan trọng trong công tác GPMB, góp phần tạo thuận lợi để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng sạch, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh theo kế hoạch.﻿

Tỉnh Quảng Ninh có khoảng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức trên 7 xã, phường của tỉnh Quảng Ninh (Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu) nằm trong diện giải phòng mặt bằng với diện tích hơn 156ha.

Tỉnh đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 2.760 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026.



Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam) có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường sắt tốc độ cao này dài 120 km, đi qua 4 tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Dự án được khởi công vào ngày 12/4/2026 tại Quảng Ninh và dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2028.﻿