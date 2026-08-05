Thông tin mới nhất về siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT tại Hà Nội

Theo Cổng TTĐT UBND TP Hà Nội, chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã chủ trì buổi làm việc tại trụ sở UBND phường Tây Tựu để nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp trên địa bàn hai phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Theo báo cáo, UBND hai phường đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Đến nay, nhiều hạng mục đã đạt kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn cần các sở, ngành thành phố sớm tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/9/2026.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND các phường đã phê duyệt 26 phương án với tổng diện tích gần 2,4 ha, tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Đồng thời, 56 phương án khác với tổng giá trị khoảng 102 tỷ đồng đang được thẩm định để trình phê duyệt. Nhiều phương án cũng đã được công khai, trong khi hồ sơ tiếp tục được hoàn thiện nhằm đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, yêu cầu các đơn vị triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bám sát từng đầu việc và từng mốc thời gian, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Phối cảnh dự án.

Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp được quy hoạch trên địa bàn phường Tây Tựu và phường Phú Diễn, có tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 53.764 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), quy mô sử dụng đất gần 197 ha.

Đầu năm nay, dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với Tập đoàn FPT.

Dự án gồm ba cấu phần chính. Trong đó, Công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có quy mô khoảng 169 ha. Khu hỗn hợp HH1 rộng gần 14 ha được quy hoạch các công trình cao tầng với chức năng nhà ở để bán, cho thuê và cho thuê mua. Phần diện tích hơn 14 ha còn lại là đất an ninh và công cộng; nhà đầu tư sẽ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, sau đó bàn giao cho thành phố để bố trí địa điểm phục vụ Bộ Công an.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2031, dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư và lao động phụ trợ, đồng thời cung cấp chỗ ở cho khoảng 30.000 người.