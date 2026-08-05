Hải Phát: Mở bán Tòa tháp căn hộ HP Galaxy Central tại trung tâm hành chính mới tỉnh Cao Bằng

Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư, đối tác và các đơn vị phân phối, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của khu đô thị HP Galaxy Cao Bằng sau khi hoàn thiện phân khu thấp tầng và hình thành cộng đồng cư dân tại trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Trong bối cảnh Cao Bằng đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao ngày càng gia tăng. Sự xuất hiện của HP Galaxy Central được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ còn khá hạn chế tại địa phương, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư đón đầu dư địa tăng trưởng của trung tâm mới.

Toàn cảnh sự kiện

Chỉ 68 căn hộ giữa trung tâm hành chính mới

HP Galaxy Central là tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao 11 tầng, nằm tại vị trí trung tâm của khu đô thị HP Galaxy Cao Bằng quy mô 4,12ha. Đây cũng là một trong những tòa căn hộ cao tầng tại khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh ở thời điểm hiện tại.

Toàn bộ dự án chỉ có 68 căn hộ, gồm 17 căn Studio diện tích từ 32-38m², 4 căn hộ một phòng ngủ diện tích khoảng 60m² và 47 căn hộ hai phòng ngủ diện tích từ 61-77m². Các căn hộ được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng mở.

Theo chủ đầu tư, HP Galaxy Central được phát triển theo mô hình sống "all-in-one", đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác giá trị thương mại trong cùng một không gian sống. Với quỹ căn hộ chỉ chiếm khoảng 6% tổng số sản phẩm toàn khu đô thị, dự án được đánh giá sở hữu yếu tố khan hiếm trên thị trường.

Năng lực triển khai tạo dựng niềm tin

Sức hút của HP Galaxy Central được củng cố từ những kết quả hiện hữu của khu đô thị HP Galaxy Cao Bằng.

Tính đến nay, Tập đoàn Hải Phát đã hoàn thành xây dựng và bàn giao toàn bộ 203 căn nhà liền kề shophouse thương mại đúng tiến độ. Song song với đó, chủ đầu tư đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 cho 72 căn và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại trong năm 2026.

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Hải Phát trao quà tri ân cho khách hàng đã mua căn hộ liền kề shophouse thương mại

Theo đại diện chủ đầu tư, HP Galaxy Central sẽ tiếp tục được triển khai theo các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình và tính minh bạch về pháp lý. Dự án cũng có sự đồng hành của CBRE trong vai trò tư vấn quản lý và vận hành, hướng tới kiến tạo một cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh.

Hội tụ nhiều giá trị đầu tư và an cư

Theo công bố của chủ đầu tư, HP Galaxy Central được định vị bởi 6 giá trị nổi bật gồm: vị trí trung tâm hành chính mới, chuẩn sống "all-in-one", số lượng giới hạn, tiềm năng tăng giá trong dài hạn, pháp lý minh bạch và đơn vị quản lý vận hành quốc tế.

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Hải Phát và CBRE ký kết hợp tác tư vấn và Quản lý vận hành dự án

Trong đó, vị trí được xem là lợi thế nổi bật khi dự án nằm tại tâm điểm phát triển mới của Cao Bằng - nơi tập trung các cơ quan hành chính, hệ thống hạ tầng và các hoạt động thương mại, dịch vụ trong tương lai.

Nhiều chuyên gia nhận định, cùng với quá trình đô thị hóa, những bất động sản sở hữu vị trí lõi trung tâm thường có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian. Với nguồn cung giới hạn, HP Galaxy Central được đánh giá là một trong những sản phẩm đáng chú ý của thị trường Cao Bằng năm 2026.

Chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi

Trong đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư công bố hàng loạt chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

Theo đó, HP Galaxy Central có mức giá từ 33 triệu đồng/m², đi kèm chính sách hỗ trợ lãi suất lên tới 12 tháng và mức chiết khấu lên đến 9% tùy theo phương thức thanh toán.

Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí dịch vụ quản lý trong 24 tháng, nhận voucher sử dụng bể bơi trị giá 10 triệu đồng và được hưởng thêm ưu đãi 1% nếu thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Đáng chú ý, tại sự kiện ngày 2/8, chủ đầu tư công bố chương trình giới hạn mang tên "Sở hữu thấp tầng - Tặng căn hộ Studio cao tầng" dành cho hai sản phẩm liền kề VIP cuối cùng của dự án.

Theo đó, khách hàng mua một trong hai căn liền kề góc LK02-10 hoặc LK07-07 và hoàn thành thanh toán 95% giá trị hợp đồng sẽ được tặng một căn hộ Studio tại tầng 5 hoặc tầng 7 của HP Galaxy Central.

Căn hộ được tặng không quy đổi thành tiền mặt nhưng vẫn được áp dụng đầy đủ chính sách ưu đãi của dự án, bao gồm miễn phí quản lý trong 24 tháng và voucher bể bơi trị giá 10 triệu đồng. Chương trình được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút cho cả hai dòng sản phẩm thấp tầng và cao tầng trong cùng một hệ sinh thái đô thị.

Kiến tạo biểu tượng sống mới của Cao Bằng

Không đơn thuần là một dự án nhà ở, HP Galaxy Central được định vị là mảnh ghép hoàn thiện của khu đô thị HP Galaxy Cao Bằng - nơi hội tụ không gian sống, thương mại, dịch vụ và cộng đồng cư dân hiện đại.

Với vị trí trung tâm, số lượng giới hạn chỉ 68 căn hộ cùng sự bảo chứng từ năng lực triển khai của chủ đầu tư, HP Galaxy Central được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới của Cao Bằng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sự kiện mở bán ngày 2/8/2026 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án mà còn phản ánh những tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản địa phương, khi ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu an cư và tích sản của khách hàng trong kỷ nguyên phát triển mới.