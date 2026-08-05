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Hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian đi từ 2 giờ xuống 11 phút, do liên danh Đèo Cả thi công đạt cột mốc quan trọng

| | Bất động sản

Hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian đi từ 2 giờ xuống 11 phút, do liên danh Đèo Cả thi công đạt cột mốc quan trọng

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Lai Châu, sáng 5/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã tổ chức Lễ khai hầm Hoàng Liên. Đây là cột mốc quan trọng thuộc Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu).

Tại cửa hầm, những mũi khoan đầu tiên đã chính thức chạm vào vách đá. Đây không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với ngành Xây dựng tỉnh Lai Châu, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở ra chặng đường phát triển kinh tế - xã hội mới cho cả vùng Tây Bắc.

Hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian đi từ 2 giờ xuống 11 phút, do liên danh Đèo Cả thi công đạt cột mốc quan trọng- Ảnh 2.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Lai Châu cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ có các vai trò đảm bảo an toàn giao thông, xóa bỏ hoàn toàn "điểm đen" nguy hiểm trên cung đường đèo Ô Quy Hồ thuộc tuyến quốc lộ 4D. Đồng thời, tuyến đường có vai trò thúc đẩy liên kết vùng, mở ra hành lang giao thương thông suốt, an toàn giữa Sa Pa và Lai Châu. Đồng thời tạo động lực quan trọng kích cầu dịch vụ logistics, du lịch và hoạt động giao thương biên mậu qua Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Thanh Phong

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