Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính
Từng là “khối bê tông” dang dở suốt hơn một thập kỷ ngay đối diện chợ Bến Thành, One Central Saigon nay đang thay đổi nhanh chóng, chuẩn bị cho sự xuất hiện của tổ hợp tháp đôi quy mô hiếm có và thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.
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