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Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính

| | Bất động sản

Từng là “khối bê tông” dang dở suốt hơn một thập kỷ ngay đối diện chợ Bến Thành, One Central Saigon nay đang thay đổi nhanh chóng, chuẩn bị cho sự xuất hiện của tổ hợp tháp đôi quy mô hiếm có và thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 1.

Đây là ảnh dự án dự án One Central Saigon nằm trên khu đất kim cương đối diện chợ Bến Thành (TP.HCM) vào tháng 12/2025. Sau khoảng 13 năm với nhiều lần gián đoạn, công trình mới hoàn thành xong phần hầm và khoảng 10 tầng khối đế.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 2.

Nhưng từ khi được thi công trở lại dự án đã "thay da đổi thịt" hoàn toàn. Chỉ sau khoảng 9 tháng, một toà tháp đã vươn lên tầng 30, còn một toà cũng vượt trên 20 tầng.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 3.

Đằng sau sự thay đổi kì diệu là sự tiếp sức của loạt “ông lớn”, cùng các nút thắt về chủ sở hữu, dòng vốn và pháp lý lần lượt được tháo gỡ. Bước ngoặt đến vào tháng 9 năm 2024, khi Bitexco chuyển toàn bộ vốn tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 4.

Đến tháng 5/2025, vốn điều lệ Saigon Glory được tăng thêm 16.000 tỷ đồng (từ 7.000 tỷ lên 23.000 tỷ đồng), Masterise Homes đồng thời xác nhận trở lại phát triển dự án và chính thức đẩy mạnh tiến độ dưới tên gọi One Central Saigon.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 5.

Hơn nữa, One Central Saigon sẽ đưa khách sạn Ritz-Carlton đầu tiên đến Việt Nam, bên cạnh khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon. Sự xuất hiện của thương hiệu xa xỉ này tại lõi trung tâm tiếp tục đưa TP.HCM gần hơn với bản đồ điểm đến cao cấp của châu Á.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 6.

Dự án nằm trên khu đất “kim cương” hiếm hoi còn lại giữa lõi trung tâm TP.HCM, bao quanh bởi bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão – Calmette – Lê Thị Hồng Gấm – Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành và liền kề ga metro Bến Thành (ga trung tâm của tuyến metro số 1).

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 7.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống tầng hầm của công trình được kết nối trực tiếp ga metro Bến Thành. Hành khách có thể đi thẳng từ nhà ga vào trung tâm thương mại mà không cần lên mặt đất. Đây là mô hình tích hợp giao thông và thương mại phổ biến tại các đại đô thị hàng đầu thế giới.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 8.

Về kỹ thuật, dự án sử dụng khoảng 3.000 tấn thép kết cấu cùng các hệ outrigger, cantilever, giàn thép và lõi cứng composite. Theo kế hoạch, tổ hợp tháp đôi sẽ hoàn thiện sau khoảng 30 tháng thi công.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 9.

Không chỉ liên tục lên tầng, công trình đã bắt đầu “khoác áo” kính bên ngoài. Những tấm kính mặt dựng đầu tiên được lắp đặt sau khi BM Windows hoàn tất thử nghiệm kỹ thuật, mở đường cho giai đoạn thi công đại trà.

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính- Ảnh 10.

Khi hoàn thành, One Central Saigon sẽ cung cấp 214 căn hộ hàng hiệu, 231 phòng khách sạn, cùng văn phòng hạng A+, trung tâm thương mại và nhà hàng. Qua đó bổ sung nguồn cung dịch vụ cao cấp, hoàn thiện hệ sinh thái du lịch và tái định hình diện mạo khu vực Bến Thành.

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Theo Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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