Nhà mái Nhật 1 tầng diện tích 75m² là lựa chọn phù hợp với gia đình từ 2-4 thành viên. Với 75m², công năng có thể bố trí gồm phòng khách liên thông khu vực bếp - ăn, 2 phòng ngủ, 1-2 nhà vệ sinh và khu vực giặt phơi tùy diện tích đất.

Đặc trưng của nhà mái Nhật là phần mái có độ dốc vừa phải, các khối mái cân đối, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn mang nét hiện đại, phù hợp với cả khu vực nông thôn lẫn đô thị.

Cách tính diện tích xây dựng nhà mái Nhật 1 tầng 75m²

Để dự toán tương đối sát, cần tính tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích sàn, phần móng và mái theo quy đổi. Trong đó, móng cọc thường tính từ 20-40% diện tích sàn, móng băng cao hơn, khoảng 50% diện tích sàn. Phần mái Nhật được tính khoảng 50-70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 1 tầng 2 phòng ngủ 75m², móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn: 75 x 100% = 75m²

Diện tích móng: 75 x 40% = 30m²

Diện tích mái Nhật: 70 x 70% = 49m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi để tính chi phí: 154m²

Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 2 phòng ngủ 75m² khoảng bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²

Trên thị trường, đơn giá xây dựng gồm hai hình thức chính là đơn giá xây trọn gói và đơn giá xây phần thô.

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng trọn gói 8 triệu đồng/m² cho mức hoàn thiện khá, tổng chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 2 phòng ngủ 75m² ước tính:

154m² x 8 triệu đồng/m² = 1,232 tỷ đồng

Nếu áp dụng đơn giá xây phần thô và nhân công 4,3 triệu đồng/m² cho mức hoàn thiện khá, tổng chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 2 phòng ngủ 75m² ước tính:

154m² x 4,3 triệu đồng/m² = 662,2 triệu đồng

Lưu ý, ngoài chi phí phần thô và nhân công, gia chủ cần chuẩn bị thêm ngân sách cho phần hoàn thiện gồm lát nền, sơn tường, cửa, thiết bị vệ sinh, đèn chiếu sáng, lan can, mặt tiền và các hạng mục trang trí. Nếu lựa chọn gạch, cửa, thiết bị vệ sinh hoặc sơn cao cấp, tổng chi phí có thể tăng đáng kể.

Trong khi đó, với đơn giá xây nhà trọn gói, chi phí thực tế vẫn có thể thay đổi tùy theo thiết kế cầu kỳ, đơn giá thi công, hoặc yêu cầu hoàn thiện...