Vì sao Diamond Sky hút khách ngay khi mở bán?

Bán đảo tự nhiên hình thành từ dòng chảy sông Sài Gòn

Giữa hàng loạt dự án căn hộ cao tầng chào bán tại trung tâm TP.HCM, Diamond Sky thu hút thị trường ngay từ đầu: đây là sản phẩm căn hộ cao tầng đầu tiên xuất hiện tại trung tâm bán đảo Van Phuc City, khu đô thị 198 hecta đã vận hành hơn một thập kỷ.

Diamond Sky - Trung tâm TP.HCM, cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút - Ảnh: PC

Điều khác biệt không chỉ nằm ở vị trí trung tâm TP.HCM của dự án, mà còn ở chính hình thái địa lý khu đất. Van Phuc City được bao bọc bởi sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật, tạo thành bán đảo tự nhiên hiếm hoi giữa khu vực đô thị hóa dày đặc. Ranh giới này do dòng sông tạo hình qua thời gian và không thể tạo thêm ở bất kỳ khu đất nào khác. Sở hữu căn hộ Diamond Sky, cư dân đồng thời tiếp cận toàn bộ không gian cảnh quan của cả bán đảo.

Kết nối trực tiếp Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 3B

Van Phuc City nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, tâm điểm kết nối các khu vực TP.HCM, chỉ khoảng 5-10 phút. Tuyến Metro số 3B, chạy qua Ngã 6 Cộng Hòa đến Hiệp Bình, sẽ bổ sung thêm phương án di chuyển công cộng cho khu vực trong tương lai.

Không gian sống là yếu tố tiếp theo tạo sức hút cho Diamond Sky. Cư dân có thể quan sát trực tiếp view sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật cùng hàng chục công viên nội khu.

Trong khi phần lớn dự án khác tối đa hóa diện tích đất thương mại 70 – 80% để tăng số lượng sản phẩm, Van Phuc City dành 60% diện tích cho không gian xanh và mặt nước, chỉ có 40% là đất thương mại, điều này cũng lý giải vì sao số lượng căn hộ như Diamond Sky là rất ít. Cũng nhờ đó không gian sống tại Diamond Sky rất trong lành, mát mẻ so với những khu vực khác. Đây là giá trị mà người mua nhà cao cấp luôn ưu tiên hàng đầu.

Hơn 10.000 cư dân - hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động

Van Phuc City hiện nay đã có hơn 10.000 cư dân, cùng hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động. Hệ thống tiện ích trường học, bệnh viện, thương mại và dịch vụ đã hiện hữu. Sở hữu Diamond Sky, người mua sẽ thụ hưởng một môi trường sống đã hình thành thực tế, có thể quan sát và đánh giá trực tiếp.

Diamond Sky – Môi trường trong lành, không gian sống sang trọng - Ảnh PC

Với khách hàng tìm kiếm căn hộ cao cấp sở hữu không gian tự nhiên hiếm có tại trung tâm TP.HCM, Diamond Sky chính là sản phẩm ai cũng muốn tìm. Một bán đảo được thiên nhiên định hình qua hàng triệu năm, được Van Phuc Group dành hơn một thập kỷ hoàn thiện, đến nay đã có thêm một phân khu cao tầng để khách hàng dễ dàng sở hữu hơn.

Thông tin liên hệ:

Căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky

Hotline: 1800 6363

Website: diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/