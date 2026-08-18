Lý giải sức hút mãnh liệt của Khải Hoàn Imperial

Theo báo cáo quý II/2026 của CBRE Việt Nam, khu vực Đông Bắc đang có nguồn cung căn hộ mới lớn nhất TP.HCM, chiếm gần 80% lượng sản phẩm mở bán trong quý. Trong đó, trục Quốc lộ 13 đang là "đại công trường" với hàng chục dự án liên tục ra hàng.

Trong bối cảnh nguồn cung ồ ạt và áp lực lãi suất tăng cao, người mua có xu hướng ngày càng khắt khe với mỗi quyết định "xuống tiền". Cuộc cạnh tranh giữa các dự án vì thế không chỉ nằm ở giá bán, mà ở những giá trị thực sự nhận được trên mỗi đồng vốn bỏ ra. Ở góc độ này, Khải Hoàn Imperial nổi bật với 8 lợi thế đáp ứng trực diện những tiêu chí người mua đang đặt lên bàn cân khi lựa chọn bất động sản.

Vị trí chiến lược không thể tái tạo

Trong bất động sản, vị trí là giá trị không thể tái tạo sau khi dự án hình thành, đồng thời là yếu tố có sức nặng đối với người mua. Một vị trí tốt không chỉ quyết định sự thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày, mà còn tác động trực tiếp đến khả năng khai thác và giá trị tài sản. Khải Hoàn Imperial hội tụ trọn vẹn những giá trị này.

Thứ nhất, dự án nằm ngay trung tâm sôi động của đô thị Thuận An. Ngoài AEON Mall Canary và sân golf Sông Bé, cư dân còn dễ dàng kết nối hệ thống trường học, bệnh viện, các điểm vui chơi – giải trí chỉ trong vài phút di chuyển, đảm bảo mọi nhu cầu đều được đáp ứng nhanh chóng.

Khải Hoàn Imperial hưởng trọn hệ sinh thái đô thị sôi động ngay trung tâm Thuận An.

Thứ hai, lợi thế nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn khoảng 400m giúp Khải Hoàn Imperial kết nối nhanh đến các khu vực lân cận. Đây không còn là câu chuyện "đón sóng" quy hoạch, mà là những công trình đang từng bước được hiện thực hóa.

Thứ ba, Khải Hoàn Imperial nắm bắt đúng nhu cầu tìm kiếm "nhà gần nơi làm" của cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao trong khu vực khi liền kề các khu công nghiệp hàng đầu như VSIP I, Việt Hương, Sóng Thần... Khi hành trình đi – về mỗi ngày được rút ngắn, cư dân không chỉ thuận tiện hơn trong công việc mà còn lấy lại quỹ thời gian đáng giá cho gia đình và khoảng không thư giãn riêng tư.

Sản phẩm "may đo" theo nhu cầu

Giá trị khác biệt của Khải Hoàn Imperial còn nằm ở sự đột phá của sản phẩm. Không phát triển đại trà, dự án lấy con người làm trung tâm, từ đó thiết kế không gian sống và hệ tiện ích theo từng nhu cầu thực tế.

Lý do thứ tư tạo nên sức hút của Khải Hoàn Imperial đến từ hơn 80 tiện ích độc đáo được quy hoạch đa tầng. Tầng trệt ưu tiên những hoạt động kết nối, làm việc, vui chơi; trong khi "Sky Resort" hơn 500 m² tại tầng 21 tập trung hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Điểm đáng giá nằm ở cách sắp xếp có chủ đích, thấu hiểu từng nhu cầu và nhịp sống của mỗi cư dân. Mỗi tiện ích vì thế không chỉ đáp ứng công năng, mà mang đến những trải nghiệm khác biệt, để cư dân muốn về nhà sớm hơn và dành nhiều thời gian tận hưởng nhiều hơn ngay tại tổ ấm của chính mình.

Khải Hoàn Imperial dành hơn 500 m² tầng 21 cho trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa tầng không.

Thứ năm, Khải Hoàn Imperial không chỉ mang đến không gian sống sang trọng xứng tầm, mà còn là niềm tự hào của chủ nhân khi sở hữu một công trình biểu tượng. Với quy mô 41 tầng - cao nhất Đông Bắc TP.HCM tính đến hiện tại, nổi bật với kiến trúc Neo-Classical do DEWAN Architects & Engineers – Top 5 tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm thiết kế, dự án xác lập dấu ấn biểu tượng ngay trung tâm Thuận An. Đặc biệt, layout thông minh tối ưu diện tích, đề cao tính riêng tư cùng tầm nhìn panorama đa hướng tuyệt mỹ biến lợi thế độ cao của dự án thành những giá trị sống khan hiếm mà chủ nhân được thụ hưởng mỗi ngày.

Khải Hoàn Imperial kiến tạo dấu ấn kiến trúc và vị thế biểu tượng tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Sở hữu linh hoạt, giá trị dài hạn

Không chỉ đầu tư vào giá trị sống, Khải Hoàn Imperial còn đặt bài toán tài chính của khách hàng vào quá trình phát triển sản phẩm, từ đó thiết kế lộ trình sở hữu linh hoạt theo từng nhu cầu.

Lý do thứ sáu giúp dự án được đặc biệt quan tâm là gói giải pháp sở hữu với 6 phương thức thanh toán linh hoạt: chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà, giãn tiến độ thanh toán đến 4 năm, hỗ trợ lãi suất 24 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng; đồng thời tặng gói nội thất đến 300 triệu (tùy loại căn hộ), miễn phí quản lý 12 tháng và chiết khấu đến 1,5% khi mua nhiều căn. Trong bối cảnh lãi suất và thị trường còn nhiều biến động, gói giải pháp này không nằm ở việc kích cầu ngắn hạn, mà là sự thấu hiểu và chia sẻ thiết thực của chủ đầu tư Khải Hoàn Land với người mua căn hộ Khải Hoàn Imperial.

Thứ bảy, Khải Hoàn Imperial sở hữu lợi thế khai thác cho thuê từ tệp khách hàng quy mô lớn quanh dự án. Khu vực Đông Bắc TP.HCM hiện tập trung gần 45.000 chuyên gia nước ngoài, hàng trăm ngàn quản lý cấp cao làm việc tại các khu công nghiệp VSIP I, Việt Hương... Thực tế cho thấy, nhu cầu thuê căn hộ chất lượng cao này đã giúp nhiều dự án trong khu vực duy trì tỷ lệ lấp đầy 80–90%, lợi suất cho thuê có thể đạt đến 7,5%/năm. Khi dòng vốn FDI và lực lượng chuyên gia quốc tế vẫn không ngừng gia tăng, việc khai thác cho thuê và tạo dòng tiền dồi dào tại Khải Hoàn Imperial là hoàn toàn khả thi.

Khải Hoàn Imperial dự kiến bàn giao Quý III/2028 với tiêu chuẩn hạng sang

Cuối cùng, Khải Hoàn Imperial tạo thêm sức thuyết phục bằng những giá trị có thể trực tiếp kiểm chứng. Tiêu chuẩn bàn giao sang trọng được cụ thể hóa ngay trong từng căn hộ với hệ thiết bị, vật liệu từ Duravit, Grohe, Bosch, Hafele, Panasonic, An Cường. Đồng thời, sự tham gia quản lý vận hành của Savills Việt Nam đưa chuẩn dịch vụ quốc tế vào từng trải nghiệm. Bên cạnh đó là sự đồng hành từ MB Bank giúp khách hàng an tâm đưa ra quyết định.

Sales Gallery & Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP HCM

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