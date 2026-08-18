Việt Nam sở hữu một khu vực cao 1.200m so với mực nước biển, không khí mát mẻ quanh năm ví như “Đà Lạt thu nhỏ”, được đề xuất xây thêm khách sạn 5 sao sau khi Sun Group đổ bộ

Theo đề xuất, dự án có diện tích khoảng 2,75 ha nằm dọc Quốc lộ 24 (xã Măng Đen), tổng vốn đầu tư dự kiến 532 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao và các biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án phù hợp với định hướng phát triển Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, góp phần bổ sung cơ sở lưu trú cao cấp, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.



Tuy nhiên, khu vực đề xuất triển khai dự án ảnh hưởng đến hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp. Khu đất hiện có diện tích rừng thông do UBND xã Măng Đen quản lý, vì vậy cần thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và xử lý tài sản công theo quy định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền thống nhất chủ trương triển khai dự án Tổ hợp Khách sạn Đức Long Măng Đen; yêu cầu nhà đầu tư rà soát, điều chỉnh ranh giới dự án, bảo đảm phù hợp quy hoạch tỉnh và địa phương; đặc biệt dự án cần hài hòa với cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái hiện hữu của địa phương.

Giao UBND xã Măng Đen khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang đất thương mại, dịch vụ. Sau khi hoàn tất các điều kiện, thủ tục liên quan, các cơ quan chức năng thực hiện các bước giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Ông yêu cầu xã Măng Đen và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Hiện nay, Sun Group (thông qua công ty thành viên Sun World) đang nghiên cứu và triển khai các dự án khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch tại Măng Đen. Dự án trọng điểm đầu tiên và nổi bật nhất được triển khai là Khu đô thị số 1 Măng Đen với quy mô khoảng 264 ha và tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Măng Đen là một xã có diện tích 396,92 km² trên cao nguyên, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" với rừng nguyên sinh, hồ, thác nước, rừng thông, khí hậu mát mẻ trong lành, không gian yên bình. Nơi đây nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.200 mét so với mực nước biển.