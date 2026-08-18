Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh được loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, FLC… rót vốn, được tập đoàn bán lẻ Thái Lan nhắm đến mở rộng chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại

| | Bất động sản

Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) đang tiếp tục tìm hiểu cơ hội mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh.

Tỉnh được loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, FLC… rót vốn, được tập đoàn bán lẻ Thái Lan nhắm đến mở rộng chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại- Ảnh 1.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, ngày 17/8, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xã giao ông Ton Chirathivat, Chủ tịch Dự án Tập đoàn Central Retail (Thái Lan), đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Ton Chirathivat giới thiệu về hoạt động của Central Retail trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn. Hiện tập đoàn đã đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại Go! Hạ Long tại Quảng Ninh.

Tập đoàn Central Retail đề xuất tiếp tục nghiên cứu đầu tư chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Việc mở rộng hiện diện tại Quảng Ninh được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách, tạo thêm việc làm, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương và đóng góp ngân sách.

Tập đoàn cũng khẳng định sẽ tiếp tục tái đầu tư nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại Quảng Ninh vào thị trường Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao định hướng mở rộng đầu tư của Central Retail, đồng thời cho rằng Quảng Ninh có nhiều lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ hiện đại, nhờ vị trí thuận lợi, tiềm năng du lịch và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ.

Tỉnh đề nghị Central Retail tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án quy mô, chất lượng, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời tăng cường kết nối, tiêu thụ sản phẩm địa phương và tạo việc làm cho người dân.

Tỉnh được loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, FLC… rót vốn, được tập đoàn bán lẻ Thái Lan nhắm đến mở rộng chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại- Ảnh 2.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, FLC, HDMon… triển khai các dự án quy mô trên địa bàn.

Sun Group là một trong những doanh nghiệp hiện diện rõ nét tại địa phương với hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch quy mô lớn. Doanh nghiệp tham gia phát triển Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái.

Song song với hạ tầng, Sun Group còn phát triển nhiều tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng như Sun World Ha Long, các khách sạn và resort 5 sao như Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong...

Vingroup cũng đang hiện diện tại Quảng Ninh với dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD, được Tập đoàn khởi công vào tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, HDMon đang phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn.

FLC cũng đã và đang triển khai loạt dự án tại Quảng Ninh, gồm Quần thể Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long; sân golf Ngôi sao Hạ Long; cùng Khu đô thị tại phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) giai đoạn 1 và 2.

Lễ Lễ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng Nổi bật

Giá chung cư Hà Nội đứng ở ngưỡng cao, người mua nhà cần chuẩn bị kịch bản nào?

Giá chung cư Hà Nội đứng ở ngưỡng cao, người mua nhà cần chuẩn bị kịch bản nào? Nổi bật

Việt Nam sở hữu một khu vực cao 1.200m so với mực nước biển, không khí mát mẻ quanh năm ví như “Đà Lạt thu nhỏ”, được đề xuất xây thêm khách sạn 5 sao sau khi Sun Group đổ bộ

Việt Nam sở hữu một khu vực cao 1.200m so với mực nước biển, không khí mát mẻ quanh năm ví như “Đà Lạt thu nhỏ”, được đề xuất xây thêm khách sạn 5 sao sau khi Sun Group đổ bộ

06:08 , 18/08/2026
Hà Nội: Cưỡng chế 3 sân bóng xây dựng trên đất nông nghiệp

Hà Nội: Cưỡng chế 3 sân bóng xây dựng trên đất nông nghiệp

21:37 , 17/08/2026
Dự thảo Luật phát triển đô thị: Chuyển thẩm quyền quyết định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư từ UBND sang HĐND

Dự thảo Luật phát triển đô thị: Chuyển thẩm quyền quyết định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư từ UBND sang HĐND

21:30 , 17/08/2026
Dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt tiến độ "thần tốc"

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt tiến độ "thần tốc"

21:25 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên