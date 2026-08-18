Tỉnh được loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, FLC… rót vốn, được tập đoàn bán lẻ Thái Lan nhắm đến mở rộng chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, ngày 17/8, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xã giao ông Ton Chirathivat, Chủ tịch Dự án Tập đoàn Central Retail (Thái Lan), đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Ton Chirathivat giới thiệu về hoạt động của Central Retail trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn. Hiện tập đoàn đã đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại Go! Hạ Long tại Quảng Ninh.

Tập đoàn Central Retail đề xuất tiếp tục nghiên cứu đầu tư chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Việc mở rộng hiện diện tại Quảng Ninh được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách, tạo thêm việc làm, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương và đóng góp ngân sách.

Tập đoàn cũng khẳng định sẽ tiếp tục tái đầu tư nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại Quảng Ninh vào thị trường Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao định hướng mở rộng đầu tư của Central Retail, đồng thời cho rằng Quảng Ninh có nhiều lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ hiện đại, nhờ vị trí thuận lợi, tiềm năng du lịch và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ.

Tỉnh đề nghị Central Retail tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án quy mô, chất lượng, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời tăng cường kết nối, tiêu thụ sản phẩm địa phương và tạo việc làm cho người dân.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, FLC, HDMon… triển khai các dự án quy mô trên địa bàn.

Sun Group là một trong những doanh nghiệp hiện diện rõ nét tại địa phương với hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch quy mô lớn. Doanh nghiệp tham gia phát triển Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái.

Song song với hạ tầng, Sun Group còn phát triển nhiều tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng như Sun World Ha Long, các khách sạn và resort 5 sao như Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong...

Vingroup cũng đang hiện diện tại Quảng Ninh với dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD, được Tập đoàn khởi công vào tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, HDMon đang phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn.