BĐS biển vào cuộc đua mới, căn hộ hoàn thiện chuẩn 5 sao lên ngôi tại Vũng Tàu

Sức hút từ căn hộ biển hoàn thiện nội thất 5 sao, sẵn sàng khai thác

Khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, người mua BĐS nghỉ dưỡng ven biển không còn chỉ kỳ vọng tăng giá mà ngày càng ưu tiên khả năng khai thác thực, chất lượng bàn giao và dòng tiền. Vì vậy, những căn hộ biển bàn giao theo chuẩn đồng bộ cao cấp, có thể nhanh chóng đưa vào vận hành đang chiếm ưu thế so với sản phẩm cần thêm thời gian và chi phí hoàn thiện.

Bộ đôi hai toà tháp The Runway và The Monochrome tại dự án Sunshine Bay Retreat (Vũng Tàu) giải quyết bài toán này với bộ sưu tập căn hộ hoàn thiện nội thất theo chuẩn 5 sao, giúp khách hàng có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi bàn giao.

Căn hộ bàn giao nội thất cao cấp chuẩn 5 sao

Tiêu chuẩn hoàn thiện được triển khai đồng bộ từ không gian tiền sảnh đến phòng khách, phòng ngủ, bếp và phòng tắm. Cửa căn hộ tích hợp khả năng chống cháy, chống ồn, bề mặt phủ Laminate và khóa từ kỹ thuật số. Không gian phòng khách sử dụng gạch ceramic/porcelain cao cấp, kết hợp trần thạch cao và hệ hoàn thiện đồng bộ. Khu bếp được trang bị hệ tủ, máy hút mùi, mặt bếp đá Quartz nhân tạo hoặc đá nung kết, bếp từ mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cùng vòi và chậu rửa từ Hafele, Bosch hoặc thương hiệu tương đương. Phòng ngủ sử dụng cửa gỗ công nghiệp/composite chống ẩm cao cấp, sàn gỗ cùng hệ cửa sổ và vách kính hộp hỗ trợ cách âm; khu vệ sinh được hoàn thiện với hệ thiết bị cao cấp hàng đầu hiện nay.

Dù thống nhất về tiêu chuẩn bàn giao và chất lượng nội thất, nhưng The Runway và The Monochrome mang đến hai phong cách ngôn ngữ thiết kế nội thất riêng biệt, đậm cá tính.

Nội thất căn hộ tòa Runway mang tông hồng đất đặc trưng

The Runway theo đuổi tinh thần xa xỉ đương đại (Contemporary Luxury) với gam màu chủ đạo hồng burgundy, beige & vàng champagne làm chủ đạo, kết hợp điểm nhấn đá marble sáng màu, kim loại ánh vàng và nội thất thiết kế với đường cong mềm mại, gợi liên tưởng đến một “sàn diễn trên không” dành cho những chủ nhân yêu thích cá tính và sự nổi bật.

Trong khi đó, The Monochrome lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tối giản thanh lịch với tông màu trung tính: trắng ngà, đen, nâu gỗ và ghi xám. Các mảng tường phào chỉ, gỗ tự nhiên, đá vân mây cùng hệ đèn điêu khắc tạo chiều sâu thị giác tinh tế. Nội thất hướng đến sự sang trọng, nơi vẻ đẹp được định hình từ tỷ lệ, ánh sáng và chất liệu, thay vì những chi tiết cầu kỳ.

Căn hộ The Monochrome mang tông màu trung tính

Tối ưu khai thác dòng tiền với công nghệ vận hành tiên tiến

Với BĐS ven biển, một căn hộ đẹp chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Nửa còn lại nằm ở khả năng vận hành tài sản sau khi nhận bàn giao, với những nút thắt như tìm khách, kiểm soát chất lượng dịch vụ và quản lý dòng tiền. Với Sunshine Bay Retreat, bài toán này được Sunshine Group giải quyết bằng hệ sinh thái AI Smart Operation tiên tiến gồm Smart Living, Smart Operation, Smart Home và Smart Hotel – số hóa toàn bộ quy trình từ quản lý đến tối ưu công suất phòng trên một nền tảng thống nhất.

Sunshine Bay Retreat được vận hành bởi hệ sinh thái AI mart Operation

Qua ứng dụng NobleX App, gia chủ có thể sử dụng căn hộ bất cứ lúc nào hoặc cho thuê trên nền tảng vận hành do Sunshine Group phát triển. Mọi số liệu như lượt check-in, doanh thu hàng ngày, chi phí vận hành được cập nhật nhanh chóng, dễ dàng theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực.

Với mức giá từ 1,99 tỷ đồng, bàn giao hoàn thiện nội thất chuẩn 5 sao và tích hợp Smart Home, Sunshine Bay Retreat tạo lợi thế đáng chú ý về khả năng khai thác. Hiện thị trường khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu ghi nhận giá thuê trung bình 3–5 triệu đồng/phòng/đêm. Như vậy, ngay cả với kịch bản thận trọng 2,5–2,7 triệu đồng/đêm và công suất trên 55%, lợi suất căn hộ biển Sunshine Bay Retreat vẫn có thể đạt tối thiểu 8%/năm.

Sức hấp dẫn của căn hộ biển còn đến từ chính sách dành cho khách hàng sở hữu sớm, với mức hỗ trợ vay lên tới 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng và bình ổn lãi suất lên đến 10% trong 12 tháng tiếp theo; kết hợp miễn 12 tháng phí quản lý theo gói quà tặng “Sunshine Care 12” cùng đặc quyền “Chủ nhân Tiên phong”, đưa t ổng giá trị ưu đãi lên tới khoảng 23%, áp dụng theo chính sách bán hàng và thời điểm cụ thể.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn chính sách NobleX Capital, thanh toán trước 75% giá trị để nhận lợi ích tài chính 12,5% sau 24 tháng, tùy chọn nhận lại 75% giá trị kèm khoản lợi ích theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu.