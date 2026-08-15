Dự án hàng hiệu tại Ciputra biến ban công thành resort với vườn treo và hồ bơi riêng tư tuyệt đối

Từ những căn Sky Villa của Six Senses The Palm Dubai nhìn ra Vịnh Ả Rập đến những penthouse của Aman Residences New York hướng thẳng Central Park, hồ bơi tư gia đang trở thành "chữ ký" của thế hệ Branded Residences mới. Không còn là một tiện ích bổ sung, mặt nước riêng giữa tầng không được xem là chuẩn mực mới của sự xa xỉ, nơi kiến trúc, thiên nhiên và sự riêng tư hội tụ trong cùng một trải nghiệm sống.

Nối tiếp dòng chảy xa xỉ mang tính biểu tượng đó, nghệ thuật đưa mặt nước và thiên nhiên lên không trung đã tìm thấy điểm chạm mới tại Hà Nội với sự xuất hiện của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences – dự án Branded Residences tiên phong được Sunshine Group phát triển tại Ciputra. Với tỷ lệ kỷ lục gần 90% quỹ căn là duplex thông tầng khoáng đạt, điểm nhấn thực sự của tổ hợp này là bộ sưu tập 224 căn góc với diện tích thông thủy lên đến 343,8m² cùng ban công lớn nhất tới gần 76 m². Việc dành trọn một diện tích tương đương căn hộ 3 PN để kiến tạo một "resort giữa tầng không" không chỉ là một giải pháp thiết kế khác biệt, mà còn đưa Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences thiết lập chuẩn mực mới về không gian trải nghiệm,, vượt lên nhiều dự án cao tầng hạng sang trong khu vực.

Resort thu nhỏ với vườn treo và bể bơi tư gia ngay trước thềm nhà

Với diện tích ban công gần 76 m², không gian được quy hoạch như một resort thu nhỏ với khu vườn riêng, bể bơi, sàn tắm nắng và khu vực thư giãn ngoài trời. Buổi sáng, gia chủ có thể bơi lội, thiền hoặc tập yoga giữa mảng xanh. Chiều đến là những phút giây thư giãn bên hồ bơi, đọc sách hay thưởng thức một ly cocktail. Khi đêm xuống, ban công rộng cùng mặt nước phản chiếu ánh đèn trở thành không gian lý tưởng cho những buổi tiệc riêng tư sang trọng.

Khu vực bàn ăn ngoài trời được bao quanh bởi không gian sân vườn xanh mát.

Đây cũng là nơi gia chủ sẽ thu trọn vào tầm mắt bức tranh panorama tuyệt mỹ của sông Hồng, cảnh quan xanh của Ciputra hay sự sầm uất của trung tâm tài chính mới Tây Hồ Tây.

Góc thư giãn riêng tư tuyệt đối bên thềm hồ bơi tư gia vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu.

Vào khoảnh khắc chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ góc trời và len lỏi qua các tán cây treo ngoài ban công, không gian nơi đây trở thành một đài thưởng lãm riêng biệt, mang lại cảm giác thư thái, một đặc quyền hiếm có tại các đô thị lớn.

Vật liệu cao cấp may đo đến từng chi tiết

Để đưa một hệ sinh thái nghỉ dưỡng chuẩn resort lên tầng cao, thách thức không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở năng lực hiện thực hóa bằng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, mỗi chi tiết hoàn thiện đều được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm tạo nên trải nghiệm tương đồng với các Branded Residences quốc tế hàng đầu hiện nay.

Sự chuyển tiếp giữa không gian nội thất và khoảng sân vườn ngoài trời gần như không có ranh giới nhờ hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn. Lớp kính công nghệ cao vừa mở rộng tối đa tầm nhìn panorama, vừa hạn chế hấp thụ nhiệt, chống tia UV và duy trì sự yên tĩnh cho không gian bên trong, để thiên nhiên luôn hiện diện mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi.

Bước qua thềm cửa, sàn logia và boong tắm nắng sử dụng đá cao cấp nhập khẩu châu Âu, đồng nhất với khu vực phòng tắm. Với kết cấu đồng nhất toàn khối, độ cứng cao cùng khả năng chống trầy xước, chống thấm và chống trơn vượt trội, vật liệu này không chỉ tạo nên sự liền mạch về thẩm mỹ giữa nội thất và ngoại thất mà còn duy trì độ bền trước điều kiện thời tiết đặc trưng của Hà Nội.

Tầm view panorama

Là điểm nhấn của toàn bộ không gian, hồ bơi tư gia được vận hành theo bộ quy chuẩn xử lý nước dành cho các hồ bơi cao cấp tại châu Âu, với hệ thống khử trùng tiên tiến bằng UV và Ozone kết hợp cơ chế tự động kiểm soát pH giúp nguồn nước luôn đạt độ tinh khiết cao, mang lại cảm giác dịu nhẹ cho làn da, kể cả với trẻ nhỏ.

Bên cạnh hệ kết cấu chịu lực được tính toán riêng, quy trình chống thấm đa lớp cùng những giải pháp thi công đồng bộ cũng được các kiến trúc sư của Sunshine Group quy hoạch ngay từ giai đoạn đầu của dự án. Đây cũng là lý do mô hình "sky resort" với hồ bơi tư gia hiếm khi xuất hiện trong các tòa tháp cao tầng và trở thành một trong những giá trị khó sao chép nhất của Branded Residences.

Trong bối cảnh nguồn cung BĐS hàng hiệu sở hữu bể bơi riêng và sân vườn tư gia đang cực hiếm tại Hà Nội, đặc quyền độc bản này dự kiến sẽ trở thành mỏ neo định vị phân khúc, bảo chứng cho tính thanh khoản vượt trội cùng tiềm năng tăng trưởng bền vững theo thời gian cho các gia chủ trong tương lai.