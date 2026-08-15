Tỉnh được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group... đổ bộ đang tìm chủ đầu tư cho khu đô thị hỗn hợp 49.000 tỷ đồng, rộng hơn 250 ha

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Khánh Hòa)

Sở Tài chính Khánh Hòa vừa có thông báo mở đầu tư Khu đô thị hỗn hợp Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang.

Theo đó, khu đô thị hỗn hợp Vĩnh Lương có quy mô sử dụng đất khoảng 254,55 ha, địa điểm thực hiện tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 49.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,8 tỷ USD). Về quy mô dân số, khu đô thị dự kiến phục vụ khoảng 11.709 người.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở gồm khoảng 6.095 căn nhà ở thương mại và khoảng 710 căn nhà ở xã hội dạng chung cư. Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội khoảng 6,09 ha.

Về tiến độ, dự án có thời hạn thực hiện 75 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án được triển khai từ quý III/2026 đến quý IV/2032.

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, phát triển đồng bộ nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú du lịch. Các sản phẩm có thể được đầu tư để bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định.

Bên cạnh quỹ nhà ở, dự án còn được định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với các công trình công cộng, dịch vụ phục vụ đơn vị ở và đô thị như cơ sở văn hóa, trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão, cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe, thương mại và vui chơi giải trí.

Dự án cũng dành diện tích cho công viên chuyên đề và hệ thống cây xanh đô thị. Theo thông tin công bố, mục tiêu của dự án là khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phát huy tiềm năng du lịch gắn với cảnh quan khu vực núi Cô Tiên.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm và phát triển dự án tại tỉnh như Vingroup, Sun Group, FPT, Hòa Phát, Sovico.﻿