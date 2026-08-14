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Tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam sẽ có thêm khu đô thị hơn 19.000 tỷ đồng gồm 6 tòa cao ốc và hàng nghìn căn liền kề, biệt thự

| | Bất động sản

Tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam sẽ có thêm khu đô thị hơn 19.000 tỷ đồng gồm 6 tòa cao ốc và hàng nghìn căn liền kề, biệt thự

Khu đô thị Nam đường Hùng Vương tại phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) có tổng vốn dự kiến hơn 19.310 tỷ đồng.

Sở Tài chính Gia Lai vừa phát thông báo mời đầu tư cho Khu đô thị Nam đường Hùng Vương tại phường Quy Nhơn Bắc.

Dự án có quy mô khoảng 69,7 ha. Quy mô sản phẩm gồm 1.000 lô đất xây nhà ở liền kề cao tối đa 4 tầng (diện tích khoảng 12 ha), 59 lô đất xây biệt thự cao tối đa 3 tầng (2 ha), 242 lô đất ở tái định cư cao tối đa 3 tầng (4,4 ha), 2 tòa chung cư xã hội cao tối đa 12 tầng (6,2 ha), 4 tòa chung cư hỗn hợp cao tối đa 18 - 28 tầng (7,4 ha) để bán, cho thuê mua, cho thuê.

Ngoài ra còn công trình dịch vụ (1 ha), bãi đỗ xe (0,6 ha), các công trình hạ tầng xã hội (8,5 ha)... nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giải trí cho người dân.

Trước đó vào ngày 7/8, dự án đã được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu quốc tế. Dự án có quy mô dân số khoảng 19.450 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 19.310 tỷ đồng. Trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 18.720 tỷ đồng, ngoài ra còn gần 590 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ.

Về tiến độ thực hiện, từ quý II - IV/2026 hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư. Từ quý IV/2026 - IV/2027 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong đó phải hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư, nhà ở xã hội chậm nhất vào quý III/2027), hoàn thành hồ sơ pháp lý để khởi công.

Từ quý I/2028 - IV/2030 hoàn thành toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật (chậm nhất trong năm 2028) và một phần công trình trên đất (nhà ở, hạ tổng xã hội, dịch vụ). Từ quý I/2031 - IV/2032 hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
dự án

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